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La ruta teatralizada que conmemora el 750 aniversario de la muerte Jaume I reúne en Alzira a más de 400 personas

El recorrido inclute tres escenas vinculados al monarca: la conquista, la historia de Ginesa, la alzireña considerada la única amante valenciana del monarca, y la representación de la abdicación

Representación teatral en la muralla de Alzira de una de las escenas de la vida de Jaume I.

Representación teatral en la muralla de Alzira de una de las escenas de la vida de Jaume I. / Levante-EMV

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Inés Hernández Lladró

Alzira

Alzira ha conmemorado este lunes el 750 aniversario de la muerte de Jaume I, un monarca estrechamente ligado a la ciudad desde su entrada pacífica en la Vila en 1242, que visitó con frecuencia y donde abdicó en su hijo. Ese legado, que ha marcado la identidad del municipio, ha sido el eje del homenaje a la figura del rey en el 750 aniversario de su muerte. 

El acto institucional celebrado por la mañana consistió en la entrega de una corona de laurel en la casa de l’Olivera, antigua residencia del rey en la Vila. El ayuntamiento destacó el papel de Alzira en esta efeméride y el alcalde, Alfons Domínguez, subrayó el "vínculo profundo entre Jaume I y la ciudad de Alzira”. La jornada matinal concluyó con la visita al busto del monarca, obra de Jordi Benavent, instalado a la entrada del consistorio. 

Los habitantes de Alzira durante la represntación teatral de la vida de Jaume I durante la tarde del lunes.

Vecinos de Alzira durante la representación teatral de la vida de Jaume I durante la tarde del lunes. / Levante-EMV

Los actos conmemorativos prosiguieron durante la tarde con representación que reunió a más de 400 personas en el Parc de la Troballa para asistir a una recreación histórica coordinada por InterpretArte, una empresa de Carcaixent especializada en rutas teatralizadas, y con la colaboración de la Federació de Moros i Cristians y la Colla de les Raboses.  

El recorrido incluyó tres escenas vinculadas a la presencia del rey en la ciudad: la Capitulación de la Vila de 1242 en las Murallas, la historia de Ginesa, la alzireña considerada la única amante valenciana del monarca, en la plaza 30 de Desembre, y la representación de la abdicación en la plaza del Carbó, un episodio también documentado en Alzira.

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Los actores representando una escena de la vida del mocarca Jaume I.

Los actores representan una escena de la vida de Jaume I. / Levante-EMV

Esta jornada, enmarcada dentro de un año de actividades que han realzado la figura y la imagen del rey en Alzira, ha permitido reforzar la difusión del legado de Jaume I mediante actividades culturales, rutas guiadas, conferencias y la exhibición de documentos como el 'Llibre dels Privilegis'. El ayuntamiento destaca que este programa ha contribuido a poner en valor el patrimonio histórico y natural de la ciudad y a sensibilizar a la ciudadanía sobre la relevancia de este capítulo en la construcción de la identidad valenciana.

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