El cuadro de Pinazo sobre la abdicación de Jaume I regresa a Alzira en el 750 aniversario de su muerte

El cuadro de “Los últimos momentos del rey don Jaume el Conquistador en el acto de entrega de su espada a su hijo don Pere”, que custodia la Diputación de Valencia, se podrá contemplar en Alzira. La cesión de esta obra datada en 1881 se realiza con motivo del 750 aniversario de la muerte del monarca. La obra se exhibirá en el Museu Municipal d’Alzira (MUMA), donde quedará instalada temporalmente a partir de septiembre. Su llegada responde a la petición formal de la comisión Jaume I, que planteó a la Diputación de Valencia la posibilidad de recuperar temporalmente el lienzo para la ciudad durante el año del 750 aniversario de la muerte del monarca.

A pesar de la falta de consenso respecto si Alzira fue el lecho de muerte del monarca, no cabe duda de que la abdicación en favor de su hijo don Pere se produjo en la Casa Real de Alzira, donde Jaume I residía ocasionalmente. En conmemoración al aniversario de su muerte este óleo sobre lienzo, del año 1881, regresa al lugar donde ocurrió el evento que inspiró a su autor. Se trata del último encargo de la Diputación de Valencia a Pinazo como muestra de los avances de su estancia en Roma gracias a unas becas que esta administración otorgaba a los artistas en aquel momento.

La corporación provincial, a través de su presidente Vicent Mompó y del diputado de Cultura, Paco Teruel, ha autorizado la cesión, y ha destacado el valor de acercar al público una pieza clave del patrimonio histórico valenciano.

El alcalde de Alzira, Alfons Domínguez, ha expresado su satisfacción por la llegada del cuadro y ha agradecido a la Diputación de Valencia la cesión temporal de la obra. Con su incorporación al MUMA, la ciudad podrá mostrar durante el mes de septiembre una pintura directamente relacionada con el episodio histórico de la abdicación de Jaume I en la Casa Real de Alzira.

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No es la primera vez que esta famosa pintura de Ignacio Pinazo llega hasta Alzira pues ya lo hizo hace nueve años a través de la exposición “Memòria de la modernitat” impulsada también por la Diputación.