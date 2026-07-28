El Consell Valencià de Cultura avala la declaración de la singular plaza de toros de Algemesí como BIC

El Consell Valencià de Cultura (CVC) considera que el sistema constructivo de la plaza de toros de Algemesí resulta singular para que el coso taurino que cada año se monta y se desmonta para la celebración de los festejos sea declarado como Bien de Interés Cultural Inmaterial. El órgano consultivo ha avalado el informe presentado por el director del Museu Valencià de la Festa de Algemesí, Alejandro Villar, en una resolución que representa un nuevo avance en el proceso iniciado por la Conselleria de Cultura en septiembre de 2024, a petición del Ayuntamiento de Algemesí, para proteger este tipo de estructura efímera levantada cada año por los propios vecinos de Algemesí durante su tradicional Setmana de Bous.

La plaza de toros de Algemesí se erige cada año de forma manual y comunitaria. Los vecinos montan más de dos mil piezas de madera siguiendo técnicas tradicionales transmitidas de generación en generación. Cada sector de la plaza se construye sin maquinaria pesada, únicamente con tablones, clavos y cuerdas. El resultado es una estructura efímera que se monta en pocos días y se desmonta al finalizar la Setmana de Bous, manteniendo intacto su carácter popular.

El CVC considera que esta técnica constituye “el máximo exponente de la arquitectura efímera y popular”. El informe destaca que el montaje refleja no solo su valor patrimonial, sino también una forma de organización vecinal que ha perdurado en el tiempo y que dota a la plaza de un significado cultural que va más allá del uso taurino.

El dictamen también recuerda que la plaza de Algemesí no solo destaca por su técnica constructiva, sino también por el papel que desempeña dentro de la fiesta. La estructura acoge la feria de novilladas, considerada una de las más antiguas y reconocidas del ámbito taurino, y se ha convertido en un símbolo identitario del municipio. El organismo cultural subraya que la continuidad de esta tradición, sostenida por la implicación vecinal, refuerza la necesidad de protegerla como manifestación patrimonial propia de la Comunitat Valenciana.

El acuerdo municipal que impulsó el expediente se aprobó en 2023 con 15 votos a favor (PP, PSOE y Vox) y 3 abstenciones (Més Algemesí y EU). El Ayuntamiento de Algemesí defendió entonces que la plaza es una construcción única por su técnica tradicional y por el hecho de que la montan los propios cadafalers, sin empresas externas. La estructura, diseñada en 1947 por el arquitecto Segura de Lago, destaca por su red de pasadizos y sistemas de seguridad, elementos que el consistorio considera esenciales preservar mediante la declaración como BIC.