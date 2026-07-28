Cullera reúne a tres grandes bandas en su Certamen Nacional de Música de Cine

Cullera vuelve a convertir la música en uno de los principales atractivos culturales del verano. La ciudad acogerá este sábado, 1 de agosto, la XVI edición del Certamen Nacional de Bandas de Música de Cine «Ciudad de Cullera» – Memorial Rafael Talens Pelló, una cita consolidada que reunirá a tres formaciones llegadas desde Gran Canaria, Ciudad Real y Cuenca.

El certamen, organizado por el Ayuntamiento de Cullera, cuenta con la colaboración de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana y de la Sociedad Ateneo Musical de la localidad, además del patrocinio de Caixa Popular. La jornada comenzará a las 21 horas con el tradicional desfile de las bandas participantes, mientras que el concurso dará inicio a las 22 horas.

La singularidad del certamen reside en la combinación de la música de banda con algunas de las bandas sonoras más reconocidas de la historia del cine. Las tres agrupaciones concursantes interpretarán, además, una obra del compositor cullerense Rafael Talens Pelló, figura a la que está dedicado el memorial.

La primera formación en actuar será el Patronato Escuela Banda Juvenil de Música de Firgas, procedente de Gran Canaria y dirigida por Francisco José Navarro Marrero. La agrupación canaria abrirá el desfile con el pasodoble "El abanico", de Alfredo Javaloyes López. Ya sobre el escenario interpretará "Fina Blasco", de Rafael Talens Pelló, antes de abordar como obra principal una selección de las bandas sonoras de Indiana Jones y Star Wars, compuestas por John Williams.

La Asociación Banda de Música de Alcázar de San Juan, de Ciudad Real, estará dirigida por el alzireño Luis Sánchez Romanos. La formación desfilará al ritmo del pasodoble "A mi Buñol", de Manuel Carrascosa, y posteriormente interpretará "Gloria Ramírez", de Rafael Talens Pelló. Su propuesta cinematográfica será la música de Batman, la película estrenada en 1989, compuesta por Danny Elfman y adaptada para la ocasión por el propio director de la banda.

El concurso se completará con la actuación de la Agrupación Musical San Clemente de la Mancha, de Cuenca, bajo la dirección de Julián Redondo López. La formación iniciará su participación con el pasodoble "Por Navarras", de Fernando Bonete Piqueras, y continuará con "Rafael Mauricio", de Rafael Talens Pelló. Como obra principal interpretará "The Jesus Christ Superstar Collection", una selección basada en el célebre musical de Andrew Lloyd Webber.

Fuera de concurso participará la Banda Joven de la Sociedad Ateneo Musical de Cullera, dirigida por Dunia Pérez Alcaraz. La formación local ofrecerá un programa que comenzará con el pasodoble "Dunia Piris", de Rafael Talens Pelló, y continuará con "Disney Film Favorites", con arreglo de Johnnie Vinson, y "How to Train Your Dragon", adaptada por Sean O’Loughlin. Ambas piezas están inspiradas en composiciones del músico John Powell.

Un certamen con 16.000 euros en premios

La decimosexta edición repartirá un total de 16.000 euros en premios. Las bandas clasificadas en las tres primeras posiciones recibirán 6.000, 5.000 y 4.000 euros, respectivamente, mientras que el mejor desfile será reconocido con un premio adicional de 1.000 euros. Además, cada una de las agrupaciones participantes percibirá una subvención económica de 4.000 euros por su presencia en el certamen.

El jurado estará presidido por la directora de la Banda Municipal de Música de Jaén, Juany Martínez-De la Hoz. Junto a ella formarán parte del tribunal el director de la Banda Sinfónica de la Sociedad Ateneo Musical de Cullera, Andrea Gasperin, y el director de la Banda Sinfónica de la Societat Musical Instructiva Santa Cecilia de Cullera, Marcel Ortega i Martí.

El alcalde de Cullera, Jordi Mayor, ha destacado que «Cullera es una ciudad donde la música forma parte de nuestra identidad. Este certamen refleja ese compromiso y vuelve a situarnos como un punto de encuentro para bandas de gran nivel llegadas de toda España». Por su parte, el concejal de Actividades Musicales, Juan Carlos Alandete, ha señalado que «cada edición supone una oportunidad para disfrutar del enorme trabajo y la calidad artística de las bandas participantes, que llegan a Cullera tras meses de preparación para ofrecer actuaciones del máximo nivel».

Más de un siglo de historia y reconocimientos

Las tres agrupaciones que competirán en Cullera cuentan con una extensa trayectoria y un destacado palmarés dentro del panorama bandístico.

El Patronato Escuela Banda Juvenil de Música de Firgas celebra este año su 50 aniversario. Considerada como uno de los principales referentes culturales de la isla de Gran Canaria, la formación ha actuado en escenarios como el Teatro Pérez Galdós y en el festival internacional WOMAD. Además, numerosos músicos formados en la agrupación desarrollan actualmente su actividad en orquestas y bandas profesionales.

La Asociación Banda de Música de Alcázar de San Juan fue fundada en 1894 y atesora una amplia trayectoria de reconocimientos nacionales e internacionales. Entre sus principales galardones figura el Timbal de Bronce obtenido en el World Music Contest de Kerkrade, en los Países Bajos, además de numerosos primeros premios en certámenes celebrados en localidades como Dosbarrios, Mota del Cuervo y La Sénia.

Por último, la Agrupación Musical San Clemente de la Mancha cuenta con orígenes documentados desde 1870. Su historial incluye una medalla de oro en el World Music Contest de Kerkrade y el primer premio del Certamen Nacional «Ciudad de Málaga», conseguido el pasado año.

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La cita volverá así a reunir en Cullera tradición, patrimonio musical y grandes composiciones cinematográficas en una noche en la que tres bandas de diferentes puntos de España competirán por alzarse con el máximo galardón de uno de los certámenes más singulares del calendario musical valenciano.