La instalación de ascensores y un nuevo paso inferior en la estación de l'Alcúdia evita que los viajeros crucen las vías

Metrovalencia ha completado la instalación de dos nuevos ascensores en la estación de la l’Alcúdia, para mejorar las condiciones de accesibilidad y seguridad de estas instalaciones, que forman parte de la Línea 1 que une Bétera y Castelló.

Fuentes de la compañía han destacado que esta actuación forma parte del plan de mejora de las condiciones de seguridad y accesibilidad de los pasos a nivel peatonales y entre andenes de la red de Metrovalencia, en el que se han invertido cerca de cinco millones de euros, IVA incluido, con financiación de la Unión Europea - Next Generation EU, a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

La instalación de los nuevos ascensores en l’Alcúdia se ha completado con el acondicionamiento de un nuevo paso inferior accesible que comunica los dos andenes y permite a los viajeros y peatones cruzar por debajo de la plataforma ferroviaria con total seguridad. Sustituye al paso entre andenes peatonal que ha funcionado y que desde la entrada en servicio de los ascensores se ha cerrado de forma provisional.

Con la puesta en servicio de estos ascensores, FGV ha previsto el cierre del cruce entre andenes, siguiendo las indicaciones de la Agencia Valenciana de Seguridad Ferroviaria (AVSF).

De manera paralela, y una vez concluida esta actuación, FGV acometerá la rehabilitación del edifico de la estación para reparar los daños sufridos en el techo y otros elementos estructurales. Las obras ya cuentan con el proyecto y están pendientes de licitación y se ejecutarán entre finales de este año y 2027.

46 actuaciones en 16 municipios

Como parte de este plan se han realizado 46 intervenciones de las Líneas 1, 2 y 3 de Metrovalencia en 16 municipios por los que pasa la red de Metrovalencia. Del total de actuaciones, 25 corresponden a la Línea 1; 12 a la Línea 2; y 9 a la Línea 3.

Las obras incluidas en el plan, cuyo desarrollo ha sido supervisado por la Agencia Valenciana de Seguridad Ferroviaria (AVSF), comprenden diversas soluciones, como el traslado de los pasos a puntos más accesibles y seguros, la incorporación de nuevos elementos y protecciones y actuaciones complementarias para la dotación de nuevos equipamientos de señalización o alumbrado.

Se trata de intervenciones de diferente cuantía pero que en conjunto mejoran las condiciones de accesibilidad y seguridad de los pasos situados en el entorno de las estaciones y apeaderos en superficie de la red de Metrovalencia.

En la Línea 1 (Bétera-Castelló) las actuaciones afectan al tramo en superficie y han contado con un presupuesto de 3.795.221,91 euros, IVA incluido. Sus 25 actuaciones se han realizado en las estaciones de Paiporta, Picanya, Godella, Burjassot, Picassent, Moncada, Carlet, Alberic, l’Alcúdia y Alginet.

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Las principales actuaciones que se han realizado en este tramo han sido en Paiporta y l’Alcúdia, estaciones en las que se han incorporado ascensores para mejorar las condiciones de seguridad y accesibilidad.