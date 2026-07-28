Un leve terremoto de 2,3 grados sacude la Ribera entre Alcàntera de Xúquer y Càrcer

La tierra ha temblado poco después de las tres de la tarde entre Alcàntera de Xúquer y Càrcer. La red de vigilancia de la Red Sísmica Nacional del Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha notificado un nuevo evento sísmico en la Ribera Alta. El temblor ha tenido lugar a las 15:15:01 horas, con un epicentro localizado al noreste del término municipal de Alcàntera de Xúquer, en las coordenadas 39.0729° N y -0.5560° O.

Localización del terremoto registrado según el Instituto Geográfico Nacional. / Levante-EMV

El sismo ha registrado una magnitud de 2,3 grados y se ha producido a una profundidad de 8 kilómetros, lo que se cataloga como un evento de carácter superficial, de acuerdo con el IGN. Dada su reducida magnitud, el temblor ha sido prácticamente imperceptible para la mayoría de la población y no ha generado daños materiales ni incidencias en los servicios de emergencias, destacan las fuentes consultadas.

Este episodio se enmarca dentro de la actividad tectónica ligera y continua que caracteriza a la Vall del Xúquer, en la zona de confluencia entre las comarcas de la Ribera Alta, la Costera y la Canal de Navarrés. Esta zona cuenta con un entramado de fallas activas de pequeña escala que liberan energía de manera periódica en forma de microsismos.

De hecho, no se trata de un fenómeno aislado en la zona. El entorno de Alcàntera de Xúquer, junto a municipios vecinos como Sellent, Càrcer, Gavarda, Sumacàrcer y l’Énova, registra regularmente pequeños movimientos concentrados. Sin ir más lejos, en episodios anteriores como los de noviembre de 2023 o diciembre de 2024, la zona vivió secuencias de hasta cuatro temblores consecutivos en pocas horas con magnitudes comprendidas entre los 1,5 y los 3,1 grados, como informó Levante-EMV. Se trata de fallas de escasa profundidad (habitualmente entre los 0 y los 12 km), por lo que estos pequeños sismos a veces vienen acompañados de un breve "retumbo" o vibración seca percibida por personas en reposo o en plantas altas, aunque sin entrañar riesgo para las estructuras, destacan desde el el instituto nacional.

Los geólogos del IGN recuerdan que la presencia de estos pequeños sismos periódicos es totalmente normal en el contexto del Levante peninsular y ayuda a reajustar las tensiones de las fallas locales sin acumular energía para eventos de gran envergadura.