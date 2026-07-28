El mar devora la nueva playa de Motilla en Sueca tras el primer temporal estival

El primer temporal marítimo del verano ha comenzado a poner a prueba la regeneración de las playas de Sueca y ha confirmado algunos de los temores que el ayuntamiento venía trasladando desde el inicio de las obras. El mar ha recuperado terreno precisamente en el tramo comprendido entre el conocido escalón de Motilla y la gola, una zona que, según técnicos municipales consultados por Levante-EMV, ya presentaba un menor aporte de arena desde que finalizaron los trabajos.

La erosión registrada tras el episodio de mala mar ha vuelto a situar en el centro del debate una actuación que hace apenas unas semanas generó una intensa polémica por la aparición de un escalón de más de dos metros de altura en la playa de Motilla. Aquel desnivel, fruto de los trabajos de regeneración ejecutados por la Demarcación de Costas, provocó numerosas quejas vecinales debido a las dificultades de acceso al arenal, lo que llevó al Ayuntamiento de Sueca a solicitar la intervención de la Diputación de Valencia para rebajar la pendiente.

Imagen de la playa de Motilla tras el temporal que ha propiciado la entrad de agua al nuevo arenal. / Joan Gimeno

Tras la eliminación del escalón, la playa recuperó una imagen de aparente normalidad y mejoró notablemente la accesibilidad para los bañistas. Sin embargo, la llegada del primer temporal ha evidenciado que la estabilidad del nuevo aporte de arena continúa siendo muy frágil.

Según explican los técnicos, el mar ha penetrado justamente por el punto donde la regeneración presentaba una menor cota de arena. "Desde el principio ya advertimos que en ese tramo faltaba arena. Ahora el tiempo nos ha dado la razón. Al ser la zona más baja de toda la regeneración, el mar ha encontrado ahí el punto más débil y ha recuperado terreno", señalan estas fuentes.

Las consecuencias del temporal son visibles en el sector situado entre el antiguo escalón de Motilla y la gola, donde el oleaje ha erosionado parte del material aportado y ha acercado nuevamente el agua hacia el nuevo cordón dunar. Los propios vecinos que semanas atrás reclamaban la desaparición del escalón muestran ahora su inquietud por el retroceso de la playa y por la rapidez con la que el mar ha modificado el perfil del litoral.

Los especialistas recuerdan que la arena utilizada en este tipo de regeneraciones necesita un largo periodo de estabilización y compactación. En este caso, además, la arena redistribuida durante los trabajos realizados posteriormente para eliminar el desnivel quedó especialmente suelta, perdiendo parte de la consistencia necesaria para resistir el primer episodio de fuerte oleaje.

El comportamiento del mar durante este temporal coincide, además, con las advertencias realizadas por los responsables técnicos de la Demarcación de Costas, que ya explicaron durante la ejecución de las obras que las playas regeneradas necesitan varios temporales para alcanzar un equilibrio natural y que cualquier modificación del perfil inicial podía alterar ese proceso.

El oleaje de los últimos días ha creado zonas de charcos dentro de la playa. / Joan Gimeno

Mantenimiento del cordón dunar

A la incertidumbre sobre la evolución de la playa se suma ahora otra preocupación para el Ayuntamiento de Sueca: el futuro mantenimiento del nuevo cordón dunar construido dentro del proyecto de regeneración.

La concejala de Playas, Pilar Moncho, ha explicado que desde el ministerio se ha trasladado al consistorio que, una vez el cordón dunar quede completamente asentado, será el propio ayuntamiento quien deba asumir su conservación y mantenimiento.

La edil reconoce que esta posibilidad genera una importante preocupación en el gobierno municipal, ya que actualmente el presupuesto municipal no contempla ninguna partida específica destinada a estos trabajos. "Nos preocupa asumir una infraestructura de estas características sin disponer de financiación para mantenerla en las condiciones que requiere", señala.

Desde el ayuntamiento consideran que lo razonable sería que la propia Demarcación de Costas, como administración responsable de la ejecución de la regeneración, estableciera algún mecanismo de colaboración o una compensación económica que permitiera afrontar las futuras labores de conservación del sistema dunar sin que ello repercuta exclusivamente sobre las arcas municipales.

Un litoral que busca su equilibrio

La evolución de la playa de Motilla durante las próximas semanas será determinante para comprobar si la regeneración consigue estabilizarse de forma natural o si será necesario adoptar nuevas medidas correctoras.

Lo ocurrido tras este primer temporal vuelve a evidenciar la enorme complejidad técnica que supone recuperar un litoral sometido desde hace años a un intenso proceso de regresión. La pérdida de sedimentos, la alteración de la dinámica litoral y la creciente intensidad de los temporales obligan a un seguimiento constante de unas actuaciones cuyo verdadero resultado solo puede evaluarse con el paso del tiempo.

Mientras tanto, el tramo situado entre Motilla y la gola se ha convertido en el primer punto crítico de una regeneración que, apenas iniciado el verano, ya afronta su primer gran examen frente a la fuerza del mar.