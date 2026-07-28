Salom descarta retirar delegaciones pesa a la crisis abierta en el gobierno socialista de l’Alcúdia

El alcalde de l’Alcúdia, Andreu Salom, descarta retirar las competencias a sus compañeros en el equipo de gobierno a pesar de las críticas recibidas y la falta de “lealtad” puesta de manifiesto por el primer edil en las recientes declaraciones realizadas a Levante-EMV. Tampoco se han materializado, de momento, las bajas de los regidores socialistas, que fue uno de los argumentos esgrimidos por la ejecutiva comarcal del PSPV en la Ribera Alta para pedir a Salom que abandonara la alcaldía. El munícipe explicó a este periódico que había recibido presiones tanto desde la Ejecutiva Nacional del PSPV como de la comarcal: “Si Andreu vuelve a la alcaldía nos vamos cuatro regidores”, le transmitió el portavoz comarcal Jonathan Martínez, quien le pidió: “Hemos de hacer algo para que te vayas tú”. No obstante, no se ha producido ninguna renuncia por parte de los concejales que componen el equipo de gobierno de l’Alcúdia y Anreu Salom asegura que “hay regidores con los que estoy trabajando con total normalidad”, como el edil encargado de Fiestas, con el que está ultimando la preparación de las fiestas de l’Alcúdia, que se celebran entre finales de agosto y principios de septiembre.

La vuelta de Andreu Salom a la alcaldía después de ocho meses de baja ha destapado fuertes disonancias en el equipo de gobierno municipal. La llegada “sin avisar” fue duramente criticada por la primera teniente de alcalde y secretaria general del PSPV de l’Alcúdia, Àngels Boix, quien asumió la alcaldía durante el descanso médico de Salom. Boix declaró a este periódico que había encontrado un consistorio "dejado", con graves problemas de inestabilidad laboral y de gestión que atribuyó a Salom. A partir de estas palabras, Andreu Salom rompió su silencio y criticó la falta de “lealtad” de su compañera. Asimismo achacó su baja al “acoso” recibido desde sus propias filas: “Caigo de baja por el abandono y el acoso del grupo del PSPV. No he recibido ningún apoyo en este tiempo de baja. En ningún momento he sentido lealtad y apoyo de mi partido. Incluso me he llegado a sentir culpable de lo que ha pasado”, declaró a este periódico.

La postura de Salom ha sido desautorizada por la Ejecutiva Nacional y Comarcal del PSPV, que este viernes quisieron arropar a Àngels Boix, que será la candidata a la alcaldía de l’Alcúdia y de la que han destacado su “lealtad con su pueblo” y también “a la palabra dada como regidora”. “El trabajo realizado por ella y por su equipo de gobierno para encarrilar la situación en l’Alcúdia ha sido encomiable”, han manifestado, especialmente “durante un período duro de reconstrucción en el que ella ha estado al frente del ayuntamiento”. En relación a las críticas realizadas por la regidora de l’Alcúdia sobre la gestión de Salom, indicaron que “se quedan cortas para todo lo que ha pasado”. Àngels Boix “tiene toda la credibilidad del partido”, concluyeron.