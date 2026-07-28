Sueca recupera parte de la arena perdida en Motilla tras el primer temporal del verano

La playa de Motilla comienza a recuperar su imagen tras el retroceso de arena provocado el pasado fin de semana por el primer temporal marítimo del verano. Los servicios municipales de mantenimiento de playas del Ayuntamiento de Sueca han intervenido de forma inmediata en la zona afectada y, ya durante la mañana de este martes, podía comprobarse cómo el arenal empezaba a recuperar progresivamente el perfil y el aspecto deseados después de la regeneración ejecutada a principios del verano por la Demarcación de Costas.

La actuación municipal se ha concentrado especialmente en el tramo situado entre el conocido como escalón de Motilla y la gola, precisamente el punto en el que el mar había vuelto a ganar terreno tras el episodio de mala mar. Según explican técnicos municipales consultados por Levante-EMV, se trata de la zona más baja de toda la regeneración y también de uno de los sectores donde inicialmente se había advertido de una menor presencia de arena.

El oleaje registrado durante el fin de semana provocó la pérdida y redistribución de una parte de la arena aportada durante los trabajos de regeneración, modificando el perfil de la playa y acercando el agua en algunos puntos hacia el nuevo cordón dunar. La situación generó preocupación entre los vecinos, especialmente después de que la playa hubiera recuperado durante las últimas semanas una mayor anchura y una imagen muy distinta a la que presentaba antes de la intervención.

Sin embargo, la respuesta de los servicios municipales ha permitido iniciar la recuperación del arenal en apenas unos días. Los trabajos se han desarrollado de forma intensa para redistribuir la arena desplazada por el temporal, corregir las zonas más afectadas y devolver progresivamente a la playa la configuración que se pretende consolidar tras la regeneración.

La intervención ha permitido mejorar de nuevo el estado del tramo afectado, aunque la evolución de la playa continuará bajo seguimiento durante las próximas semanas. El objetivo es que la arena aportada por Costas vaya asentándose y alcance la estabilidad necesaria para resistir futuros episodios de mala mar.

El debate sobre el antiguo escalón

La evolución de Motilla vuelve a poner de manifiesto la complejidad de las actuaciones de regeneración en un litoral sometido desde hace años a la regresión y a los efectos de los temporales. Al inicio del verano, los trabajos ejecutados por la Demarcación de Costas provocaron la aparición de un escalón de más de dos metros de altura que generó malestar entre vecinos y usuarios de la playa.

Las quejas por las dificultades de acceso y por el riesgo que podía suponer el desnivel llevaron al Ayuntamiento de Sueca a recurrir a la Diputación de Valencia para rebajar el escalón y suavizar el perfil del arenal. Tras aquella actuación, la playa recuperó una imagen más accesible y uniforme.

No obstante, el primer temporal marítimo ha demostrado que el nuevo aporte de arena continúa en una fase inicial de asentamiento. La arena movilizada durante los trabajos para eliminar el desnivel quedó especialmente suelta y perdió parte de la compactación necesaria para soportar con mayor resistencia el impacto directo del oleaje.

La rápida erosión registrada durante el fin de semana ha reabierto el debate sobre la evolución de la regeneración y sobre la necesidad de mantener un seguimiento constante de los puntos más vulnerables. "La intervención desarrollada ahora por los servicios municipales ha permitido recuperar parte del terreno perdido y restablecer progresivamente el aspecto que se buscaba tras la aportación de arena", señalan fuentes municipales.

A la evolución del arenal se suma, tal y como ya adelantó de este periódico, la preocupación del ayuntamiento por el futuro mantenimiento del nuevo cordón dunar construido dentro del proyecto de regeneración. Desde el gobierno municipal entienden que "el mantenimiento de una infraestructura de estas características requerirá recursos técnicos y económicos específicos” y que no debería recaer exclusivamente sobre las arcas locales.

Noticias relacionadas

Por el momento, la actuación desarrollada esta semana ha permitido que la playa de Motilla empiece a recuperar la imagen posterior a la regeneración. La evolución del arenal durante los próximos días y la respuesta ante futuros temporales serán determinantes para comprobar si la arena logra estabilizarse de forma natural y mantener la anchura conseguida tras la intervención de Costas.