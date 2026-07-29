1.200 velones iluminan la bajada del Santíssim Crist de l’Agonia en Antella
Treinta portadores trasladan la imagen en el recorrido entre la ermita y la iglesia parroquial de la Purísima Concepción
Inés Hernández Lladró
La bajada del Santíssim Crist de l’Agonia desde la ermita a la iglesia parroquial marcó en la medianoche del lunes el inicio de las fiestas patronales de Antella con una puesta en escena novedosa. El ayuntamiento instaló 1.200 velones a lo largo del recorrido, las calles Calvari, Sant Vicent y Plaça Major. Además, se apagó todo el alumbrado público, de modo que la imagen realizó un itinerario completamente iluminado por cirios.
Esta iniciativa, aplicada este año por primera vez, permitió recrear el ambiente tradicional de esta procesión, que siempre se celebra en la medianoche. La bajada, acompañada por el sonido del tabal y la dolçaina, transcurrió con normalidad y en silencio, siguiendo las indicaciones de seguridad que pedían a los asistentes caminar por la acera para no interferir en la colocación de los puntos de luz.
El acto contó con la participación de un grupo de treinta portadores, reunido por el equipo de gobierno, cuya labor resultó imprescindible para el desarrollo de la procesión, según indica la alcaldesa, Eugenia García. La colaboración de Protección Civil y de los vecinos también resultó fundamental para la organización y vigilancia del recorrido, destaca la edil. En la llegada a la iglesia, Antella recuperó un elemento que llevaba años sin realizarse: un castillo de fuegos artificiales que cerró la primera jornada de las fiestas patronales.
La bajada del Crist daba inicio a la novena, que se prolongará hasta el 6 de agosto, fecha en la que se celebrará la procesión del Cristo. Antella mantiene así una de sus tradiciones religiosas más arraigadas, vinculada a la devoción local tanto al Santíssim Crist de l’Agonia como a la Virgen de la Purísima, y que forma parte del programa festivo junto a los actos previstos para los próximos días.
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