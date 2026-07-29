Alberic se queda sin cobertura

El Ayuntamiento de Alberic ha elevado una queja formal a la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y a las empresas de telecomunicaciones ante las reiteradas incidencias en la cobertura de telefonía móvil que afectan al municipio desde hace semanas. Según el consistorio, los problemas se han intensificado en los últimos días, dejando a numerosos vecinos y servicios públicos prácticamente incomunicados en determinadas zonas del término municipal.

Las quejas se han multiplicado en los últimos días. Vecinos, empresas y comercios aseguran que no pueden realizar ni recibir llamadas con normalidad, y que el acceso a los datos móviles es irregular o directamente inexistente en algunas zonas del término. Los problemas afectan a usuarios de distintos operadores, lo que apunta a un fallo generalizado en la infraestructura, según explica el alcalde del municipio, Toño Carratalá.

El ayuntamiento ya ha trasladado estas incidencias en varias ocasiones y algunas compañías han señalado una posible avería en un nodo o repetidor. Sin embargo, Carratalá subraya que “pese al tiempo transcurrido, la situación continúa sin resolverse”, y que las deficiencias siguen generando perjuicios diarios.

Uno de los puntos que más preocupa al consistorio es el impacto en los servicios esenciales, especialmente en la Policía Local, que está viendo comprometidas sus comunicaciones habituales. El alcalde advierte de que esta situación “dificulta el adecuado desempeño de sus funciones” y puede afectar a la atención de emergencias en el municipio.

Noticias relacionadas

El consistorio reclama que se realicen inspecciones técnicas para determinar el origen del problema y verificar el estado de las infraestructuras. También solicita información sobre las causas detectadas, los operadores implicados y el calendario previsto para la normalización del servicio. Además, el edil añade que el ayuntamiento se ofrece a colaborar en todo lo necesario para agilizar la resolución de una incidencia que, según recalca, está afectando de forma directa al día a día de la población.