La CHJ diseña balsas de almacenamiento en Carlet y Montroi para laminar las avenidas en el Magro

La Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) creará al menos dos zonas de almacenamiento controlado de agua (ZAC) en el curso del Magro en la Ribera destinadas a “retener temporalmente parte de los caudales durante episodios de fuertes lluvias” y reducir la cantidad de agua que llegue a municipios del curso bajo, especialmente Algemesí. El objetivo es laminar las avenidas, retrasar la llegada del agua a los puntos más vulnerables y disminuir tanto la altura como la velocidad de los caudales aguas abajo.

La CHJ ha licitado ya la propuesta de creación de dos reservorios en Carlet y otro en la zona de Montroi. “Se habilitarán zonas de almacenamiento controlado de agua (ZAC) en Carlet, en las cuatro graveras del Magro, aguas abajo del meandro del río y aguas arriba de Carlet”, indican fuentes del gestor de cuenca. Actuarán como cuatro zonas de inundación que aprovecharán los terrenos de cuatro canteras que lindan con el río. También se están buscando localizaciones en la zona de Montroi. “El objetivo es que el exceso de agua se almacene en estas zonas y llegue menos caudal a Algemesí”, destacan.

Trabajos de construcción de la mota de protección en Algemesí, a pocos metros del barrio del Raval. / C. Llorca Ibáñez

Estas actuaciones están definidas en el Plan de Mejora de la Resiliencia en los Territorios afectados por la Dana del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), que se publicó hace cuatro meses y que establece medidas para aumentar la capacidad de los entornos para resistir, adaptarse y recuperarse de daños naturales o del clima. En este sentido, de acuerdo con este documento, la creación de zonas de almacenamiento controlado en ambas márgenes del cauce del río Magro “puede contribuir a reducir la magnitud de los caudales máximos generados aguas abajo de Forata”. Según el plan, “existen graveras, especialmente en el tramo comprendido entre Alfarb y Carlet, que pueden utilizarse para cumplir esa función”. Estos “nuevos almacenamientos en la cuenca complementarán la laminación que produce el embalse de Forata” y “deberán diseñarse de forma que se empiecen a llenar una vez que se haya superado un determinado caudal, para así optimizar la reducción de los caudales máximos del río Magro”, especifica el documento.

Mota urbana en Algemesí

Además de los reservorios, se desarrollarán otras actuaciones que complementan las obras de emergencia puestas en marcha por el MITECO después de la dana, como la construcción de las motas de protección ya ejecutadas en Algemesí (hasta el barrio del Raval), Guadassuar y l’Alcúdia. El Ayuntamiento de Algemesí ha proyectado una mota más pequeña “en el entorno urbano, en paralelo al Raval y la avenida de Carlet, en la margen izquierda del Magro”. Y otra de las medidas es elevar el puente que une Algemesí con Guadassuar, que actuó com tapón en la inundación del 29 de octubre de 2024.

En paralelo a estas actuaciones, el Plan para la Mejora de la Resiliencia, proyecta ampliar el cauce del Magro en la margen derecha en todo el tramo, desde el puente de la CV 42 hasta la Xopera, en una zona que linda con campos y tierras de cultivo principalmente. “La capacidad actual del cauce es de unos 500 m3/s. En un análisis preliminar, con una ampliación relativamente pequeña, de unos 20 m, y actuando sobre la capacidad de los puentes existentes, podría incrementarse la capacidad del cauce hasta unos 750 m3/s. Esta ampliación deberá realizarse minimizando las acciones de obra dura, buscando soluciones basadas en la naturaleza y contemplando el establecimiento de vegetación de ribera”, recoge el documento. “El texto habla de una ampliación de veinte metros, pero todavía se tiene que concretar. Aún se tienen que realizar las expropiaciones. En otoño se tendrán las primeras propuestas y se abrirá el período de información pública”, detallan desde la CHJ.

La Xopera de Algemesí, en la confluencia del Magro y el Júcar, está aún pendiente de recuperar tras la dana. / Levante-EMV

Restauración ambiental de La Xopera

Además, en el tramo final del río Magro, en la confluencia con el río Júcar, “se encuentra un bosque de ribera, que podría ampliarse hacia la margen derecha del cauce en dirección al río Verde. Esta ampliación, acompañada de un rebaje del terreno, tendría un efecto mitigador tanto en los flujos que provienen del Magro, como los del río Verde. Adicionalmente, puede estudiarse la incorporación de la restauración ambiental del río Verde, y la viabilidad de que pueda funcionar como un corredor fluvial”. Esta es otra de las actuaciones descritas en el plan, que permitirá recuperar la zona recreativa y natural de la Xopera de Algemesí, devastada tras la dana y aún pendiente de restaurar. En esta zona “se retirarán las cañas y se recuperará con bosque de ribera”. Desde la CHJ se ha indicado que se está trabajando en las propuestas, que deberán estar listas para el otoño, cuando se iniciará la fase de información pública.