El Club Piragüisme Cullera redobla sus jornadas solidarias
Un centenar de personas vinculadas a los colectivos de la diversidad pasarán durante el verano por las instalaciones municipales
Jordi Giménez
El Club Piragüisme Cullera realiza por segundo año consecutivo sus jornadas de integración de colectivos de la diversidad a través del deporte que bajo la denominación “Mismo río, mismas oportunidades” tratan de acercar el valor del deporte del piragüismo a personas que por diferentes causas no lo tienen tan fácil como el resto de la población. Durante varias jornadas (para adaptarse a las necesidades específicas de cada centro) serán numerosos los jóvenes que disfrutarán de una jornada deportiva en un entorno único como es el río Júcar a su paso por Cullera.
Estas jornadas, a las que acuden diferentes asociaciones, consisten en un paseo en kayak por las inmediaciones del club, asistidos de monitores voluntarios que son socios del propio club, y una visita a la zona natural del Azud de la Marquesa.
“Para los socios de la entidad es una ocasión única de colaborar con estas personas y cada año intentamos que se marchen a casa con un buen sabor de boca”, destacan desde el Club Piragüisme Cullera. La satisfacción con esta actividad se muestra en el rostro de los asistentes y voluntarios al ver que los jóvenes que asistieron el año pasado repiten la actividad: “Este año además contaremos con una asociación de nuestra localidad por lo que será aún más emocionante para todos nosotros”.
Estas jornadas se realizan de forma gratuita para los asistentes al contar con la subvención de la Generalitat y con la ayuda del propio ayuntamiento y de empresas como Aigües de Cullera. Desde el club agradecen que por segundo año se cuente con esta colaboración y que las jornadas se consoliden entre las numerosas actividades que organiza la entidad deportiva, esperando repetir durante muchos años.
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