El Club Piragüisme Cullera redobla sus jornadas solidarias

El Club Piragüisme Cullera realiza por segundo año consecutivo sus jornadas de integración de colectivos de la diversidad a través del deporte que bajo la denominación “Mismo río, mismas oportunidades” tratan de acercar el valor del deporte del piragüismo a personas que por diferentes causas no lo tienen tan fácil como el resto de la población. Durante varias jornadas (para adaptarse a las necesidades específicas de cada centro) serán numerosos los jóvenes que disfrutarán de una jornada deportiva en un entorno único como es el río Júcar a su paso por Cullera.

Estas jornadas, a las que acuden diferentes asociaciones, consisten en un paseo en kayak por las inmediaciones del club, asistidos de monitores voluntarios que son socios del propio club, y una visita a la zona natural del Azud de la Marquesa.

“Para los socios de la entidad es una ocasión única de colaborar con estas personas y cada año intentamos que se marchen a casa con un buen sabor de boca”, destacan desde el Club Piragüisme Cullera. La satisfacción con esta actividad se muestra en el rostro de los asistentes y voluntarios al ver que los jóvenes que asistieron el año pasado repiten la actividad: “Este año además contaremos con una asociación de nuestra localidad por lo que será aún más emocionante para todos nosotros”.

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Estas jornadas se realizan de forma gratuita para los asistentes al contar con la subvención de la Generalitat y con la ayuda del propio ayuntamiento y de empresas como Aigües de Cullera. Desde el club agradecen que por segundo año se cuente con esta colaboración y que las jornadas se consoliden entre las numerosas actividades que organiza la entidad deportiva, esperando repetir durante muchos años.