El “Festival Internacional de Cine de Merda” de Sueca proyectará 81 trabajos con veinte horas de programación
El Centre Municipal Bernat i Baldoví acogerá el certamen del 23 al 27 de septiembre
El programa incluye trece largometrajes y obras de veinte nacionalidades distintas
El Festival Internacional de Cine de Merda de Sueca (CIM) ha cerrado la programación definitiva con la que pretende poner a prueba la resistencia de sus fans. Este año, en la que será su decimotercera edición, volverá a ofrecer una selección de trash, gore y underground hecho con recursos modestos y ‘atrezzo del mercadillo’. Será en el Centre Municipal Bernat i Baldoví de Sueca, entre el 23 y el 27 de septiembre.
Se proyectarán un total de 81 piezas audiovisuales, trece de ellas largometrajes. El festival empezará el miércoles 23 de septiembre con su primer largometraje de animación, “Revoada” de Ducca Rios, un ‘western cyberpunk’ que ha estado en los festivales de Moscú y São Paulo. También se podrá ver ‘Program’, el Blade Runner turco de Hakan Kadioglu. Ambas serán estrenos en España.
Otros largometrajes destacados serán: “A Sinister Tale” (la fábula folk de un viejo conocido del festival, el mexicano Vaddir Sottelo), “Ogre Reduction” (el anime de acción real del japonés Kenichi Omori), “Mutants of Nature Cove” (la fantasía naturista de Kirk Bowman), “African Kung Fu Nazis II” (producción a tres bandas entre Japón, Ghana y Alemania dirigida por Sebastian Stein y Samuel "Ninja-Man" Nkansah) o “Star False 2.0” (una reimaginación de la saga Star Wars, obra del finés Ville Luukkonen).
Entre los cortometrajes destacan nombres conocidos que ya han deleitado a los seguidores del festival en ediciones anteriores. Se podrán presenciar las nuevas creaciones de grandes directores del Star System del CIM, como Balraj Kang, Pablo Llorens, Mahesh STR, Rama DeRanau, Fernando Alle o Guillaume Rieu.
En total, más de veinte horas de programación llegada de más de 20 nacionalidades, que prometen hacer disfrutar y sufrir, a partes iguales, a los atrevidos fans del festival que se acercan a celebrar la muerte del verano en Sueca, destacan desde la organización.
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