El Medusa reúne a veinte Djs que protagonizan el verano de Ibiza y apuesta por la estética de la mitología hindú y budista

La playa de Cullera volverá a convertirse este agosto en el mayor epicentro de la música electrónica del Mediterráneo. Medusa Festival afronta su duodécima edición con cifras de récord, una producción sin precedentes y un cartel que consolida al evento valenciano como la gran alternativa europea al exclusivo y cada vez más inaccesible circuito de clubes de Ibiza, según destacan desde la organización.

La explanada situada junto a la costa cullerense recibirá del 13 al 16 de agosto a cerca de 180.000 asistentes procedentes de decenas de países para vivir cuatro jornadas en las que convivirán todas las generaciones y prácticamente todos los estilos de la electrónica. Techno, house, hard techno, EDM, hardstyle, trance, remember, urban o bass music compartirán protagonismo en ocho escenarios simultáneos y una alineación de 150 artistas.

La edición de 2026 tendrá además un marcado acento ibicenco. Más de una veintena de los DJs que actualmente protagonizan las residencias más exitosas del verano en la isla blanca harán escala en Medusa, trasladando durante unos días a la costa valenciana parte de la programación que llena cada noche los grandes templos del ocio nocturno internacional.

Entre ellos sobresale Carl Cox, una de las mayores leyendas de la música electrónica y protagonista un verano más de las noches dominicales en Unvrs. También actuará Tiësto, figura central de los lunes en el mismo club; James Hype, residente de Hï Ibiza; Dimitri Vegas, que lidera las jornadas de Tomorrowland en Ushuaïa; o Hugel y Miss Monique, impulsores de la exitosa propuesta Make The Girls Dance.

La lista continúa con algunos de los nombres más influyentes del house y el techno internacional. Marco Carola llevará hasta Cullera la esencia de Music On, una de las fiestas más emblemáticas de Ibiza, mientras que Adam Beyer desembarcará tras el éxito de Resistance en Amnesia. También estarán presentes Mau P, Franky Rizardo, Nic Fanciulli, Chelina Manuhutu, Wade, Aarón Sevilla, Claudia León, Yanamaste, Karretero, Andrés Campo, Fatima Hajji u Oliver Heldens, entre otros artistas que este verano forman parte habitual de la programación de los principales clubes de la isla.

El festival valenciano se sitúa así como un destino musical capaz de ofrecer en un solo recinto una concentración de estrellas comparable a la de Ibiza, pero con una filosofía radicalmente distinta en cuanto a accesibilidad. Mientras una única noche en algunos de los clubes de la isla puede superar con facilidad los 100 o 150 euros, Medusa mantiene entradas de día desde 62 euros y abonos para las jornadas principales desde 99 euros, con acceso a todos los escenarios, según destacan desde al organización.

Ocho escenarios y una experiencia inmersiva

Más allá del cartel, Medusa volverá a apostar por una producción a gran escala. El recinto contará con ocho escenarios temáticos y una escenografía inspirada en Apsaras, el universo mitológico que servirá como hilo conductor de la edición de 2026.

La organización prepara una experiencia inmersiva basada en la estética de la mitología hindú y budista, con una gigantesca ciudad fantástica presidida por un escenario principal de 105 metros de ancho, uno de los mayores montajes realizados nunca en un festival español. A ello se sumarán espectáculos pirotécnicos, una gran producción audiovisual y un show de drones que aspira a convertirse en uno de los momentos más impactantes del certamen.

La temática de Apsaras supondrá la culminación de meses de trabajo creativo para transformar la playa de Cullera en un universo propio, reforzando una de las señas de identidad del festival: combinar música electrónica con una cuidada narrativa visual y una escenografía monumental.

De la cultura remember al hardstyle

Otro de los elementos diferenciales de Medusa continúa siendo la convivencia de estilos y públicos muy distintos. El cartel reunirá desde iconos internacionales del techno como Carl Cox, Adam Beyer o Ben Sims hasta referentes del EDM mundial como Steve Aoki, Dimitri Vegas, Timmy Trumpet o Tiësto.

La programación también reservará un espacio destacado para el hardstyle y el hardcore con nombres como Angerfist, Rebelion, Wildstylez, Gunz For Hire o Partyraiser; mientras que la cultura remember valenciana volverá a ocupar un lugar protagonista con artistas como Pastis y Buenri, Javi Boss, DJ Marta, Miguel Serna, Coqui Selection o Chumi DJ.

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Además, la organización ha confirmado varios escenarios exclusivos y "takeovers" dedicados a marcas y conceptos propios como BRESH, Masters of Hardcore, Universo Makina, Vértigo, Rockola, Techno Flamenco o La Resistencia, ampliando todavía más la diversidad musical de una edición que aspira a reunir a aficionados de todos los perfiles.