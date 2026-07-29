El PSOE afrontará la confección de listas con nuevos candidatos de Alzira, Algemesí, l'Alcúdia, Carlet y Alberic

La dirección del PSPV ha forzado el relevo de Gemma Alós como cartel electoral en Alzira por el que ha sido su número dos tanto en el partido como en el ayuntamiento, Vicent de la Concepción, después de que la propia Alós se postulara para volver a encabezar la lista en 2027, y trabaja en sofocar la crisis abierta en l’Alcúdia donde, salvo sorpresa, la actual secretaria general, Àngels Boix, tomará el relevo del alcalde, Andreu Salom, como candidata en las municipales del próximo mes de mayo. Se trata de los dos puntos más calientes -aunque por diferentes motivos- que han centrado los focos en los últimos días, aunque no son los únicos relevos que el PSPV de la Ribera Alta deberá abordar para afrontar las próximas municipales. Las listas del PSOE en Algemesí, Carlet, Alberic y previsiblemente Montroi tendrán caras nuevas al frente y no se descarta que también haya cambios en Montserrat y Alfarb.

El partido apuesta por mantener al frente de las candidaturas a todos sus alcaldes, si bien la norma tendrá excepciones. La agrupación de l’Alcúdia, un gran bastión donde siempre ha gobernardo el PSPV desde la reinstauración de la democracia, vive momentos convulsos por el enfrentamiento entre el alcalde, Andreu Salom, que se acaba de reincorporar al cargo tras una baja de prácticamente ocho meses, y el grupo municipal que lidera la secretaria general y alcaldesa accidental durante la ausencia de Salom, Àngels Boix. “El caso de l’Alcúdia es el que más nos preocupa, el resto, normalidad”, defiende el secretario comarcal, Jonathan Martínez, que considera los relevos que se van a producir como “una oportunidad”. "Va entrando gente nueva al partido, gente joven que está preparada porque el PSOE no se acaba nunca, siempre hay gente que viene detrás”, señala.

Otro alcalde que previsiblemente no repetirá es el de Montroi, Manolo Blanco, que ha mostrado su intención de dejar paso a gente más joven, si bien no se descarta que el partido intente convencerle para que continúe.

Relevo en Alzira

Esta semana se ha precipitado el relevo en la agrupación de Alzira. La actual secretaria general y portavoz municipal, Gemma Alós, se había postulado abiertamente en declaraciones a Levante-EMV para volver a encabezar la lista, si bien un sector de militantes veteranos del partido trasladó a la dirección sus dudas sobre el liderazgo y las posibilidades de mejorar resultados con Alós, y el partido ha optado por un cambio, que Alós ha acabado aceptando para no presentar batalla al comprobar que no tenía el respaldo de la dirección. Jonathan Martínez incide, no obstante, en que el relevo se produce de forma “cordial” y destaca la actitud de la secretaria general de Alzira, “que he demostrado poner las siglas del partido por delante de todo”.

Trenzano no repetirá en Algemesí

Otros relevos al frente de las listas electorales que, a priori, no generarán conflicto se producirán en Algemesí o Carlet. En el primer caso, la exalcaldesa y diputada nacional, Marta Trenzano, ha descartado repetir como candidata y todo apunta que será el actual secretario general, Rafael Lluch, que forma parte de la corporación como concejal, quien se postule para tomar el relevo. Lluch, no obstante, ha evitado pronunciarse hasta que llegue el momento tras el verano.

También habrá cambio de candidato en Carlet. La exalcaldesa Lola Navarro lideraba la lista en 2023, pero no llegó a coger el acta tras los resultados que dieron la mayoría absoluta al PP. El secretario comarcal se perfila como un posible alternativa, aunque el propio Martínez ha señalado que no hay nada cerrado y que no se descartan otras opciones.

También en Alberic se prevé sustituir al concejal Juan Vergara, mientras que en Montserrat se valoran alternativas al exalcalde Josep Maria Mas, apartado del cargo este mandato por una moción de censura, aunque Jonathan Martínez señala que se trata de una decisión que tiene que tomar el propio Mas y que todavía hay margen.

El partido también puede verse obligado a buscar candidato en Alfarb, donde el exalcalde Raül Mínguez habría anunciado su intención de no repetir, aunque la dirección comarcal tratará de que continúe.

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Todo apunta a que sí repetirán Sara Diert en Carcaixent, Toni Barea en Alginet o el resto de alcaldes del PSPV, el partido con más alcaldías en la Ribera Alta. El secretario comarcal reconoce que hay muchos municipios donde todavía no se ha concretado, pero se muestra confiado en que no habrá problemas en la designación de la mayoría de candidatos “con el objetivo de repetir como fuerza má votada y con más alcaldías en la comarca de la Ribera Alta”.