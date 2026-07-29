Sanitat invierte 1,5 millones en el nuevo consultorio de Massalavés y otras mejoras en la atención primaria en la Ribera
La ampliación proyectada en los centros de salud de Algemesí y Sueca y el nuevo consultorio auxiliar de Corbera supondrán una inversión de más de siete millones de euros
La Conselleria de Sanidad ha destinado en 2026 más de 1,5 millones de euros a la modernización y mejora de los centros de atención primaria del Departamento de Salud de La Ribera.
Esta inversión se articula en varias líneas de actuación que incluyen la construcción del nuevo consultorio de Massalavés, la adquisición de equipamiento sanitario, la renovación de mobiliario clínico y general, la mejora de los sistemas de climatización y la ejecución de obras de reforma en distintos centros de salud, según ha informado la conselleria.
Las actuaciones se encuentran ya ejecutadas o en distintas fases de licitación y tramitación, con previsión de finalización a lo largo de 2026.
En el ámbito de infraestructuras, destaca la construcción del nuevo consultorio de Massalavés, actualmente en fase de ejecución, con una inversión de cerca de 650.000 euros. El nuevo centro contará con una superficie de 290 metros cuadrados y permitirá ampliar y modernizar la atención sanitaria en el municipio.
Asimismo, se han destinado más de 310.000 euros a obras de reforma en diversos centros de salud, que incluyen actuaciones de adecuación de espacios, mejora de consultas, sustitución de puertas y ventanas y renovación de ascensores, entre otras intervenciones.
En el área de equipamiento y mobiliario, la inversión asciende a cerca de 330.000 euros, destinados a la adquisición de equipos de electromedicina, mobiliario clínico —como camillas o mesas ginecológicas— y mobiliario general, como mesas de consulta, sillas y armarios.
Además, con el objetivo de mejorar el confort de pacientes y profesionales y avanzar en eficiencia energética, se han destinado 47.000 euros a la renovación de sistemas de climatización en varios centros de salud, una línea que tendrá continuidad en próximos ejercicios.
Asimismo, la Conselleria de Sanidad ha destinado durante este ejercicio 250.000 euros procedentes de fondos europeos Restore a actuaciones de recuperación y refuerzo de infraestructuras sanitarias dañadas por la dana, incluyendo sistemas eléctricos, grupos electrógenos y otras instalaciones afectadas.
El director económico del Departamento de Salud de la Ribera, Rubén Blasco, ha señalado que la Atención Primaria “es un pilar esencial del sistema sanitario y estas inversiones permiten seguir reforzando sus infraestructuras, su equipamiento y sus condiciones de funcionamiento para ofrecer una atención de calidad a la ciudadanía”.
Asimismo, ha subrayado que “la planificación de estas actuaciones responde a una estrategia de mejora continua que busca optimizar los recursos públicos y garantizar la sostenibilidad y modernización de los centros sanitarios”.
Siete millones de euros entre 2025-2027
Además de la inversión prevista para el ejercicio 2026, la Conselleria de Sanidad destaca también la ampliación de los centros de Salud de Algemesí y Sueca, así como en la construcción del nuevo consultorio auxiliar de Corbera. Estas actuaciones, actualmente en distintas fases de tramitación o ejecución, suponen una inversión conjunta de más de siete millones de euros, distribuida entre los ejercicios 2025 y 2027.
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