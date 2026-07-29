Sueca se convierte en el epicentro del ajedrez internacional

La capital de la Ribera Baixa volverá a convertirse en el epicentro del ajedrez mundial con la celebración del X Open Internacional de Ajedrez 'Ciutat de Sueca', una de las citas más importantes en torno a este deporte que se celebran en la Comunitat Valenciana. El torneo, organizado por el Club d’Escacs Sueca con la colaboración del ayuntamiento, a través de la concejalía de Deportes, y de la Federación de Ajedrez de la Comunitat Valenciana, contará con más de un centenar de jugadores y jugadoras, y se celebrará del 3 al 9 de agosto, en el Casal Multiusos.

“Un año más, continuamos trabajando para poder celebrar este Open Internacional y acoger a participantes de todo el mundo que disfruten del certamen y de nuestra ciudad. Poco a poco vamos creciendo y mejorando. Este año contaremos con alrededor de 120 jugadores, 15 de ellos internacionales, de todos los niveles”, ha explicado el director del torneo y vicepresidente del Club d’Escacs Sueca, Amadeo Albert, quien ha informado también de que en esta edición se ha invitado a grandes promesas del ajedrez, como el joven campeón de España, Eric March, y a deportistas reconocidas como la excampeona del mundo, Antoaneta Stefanova. Finalmente, Albert ha tenido palabras de agradecimiento hacia el Ayuntamiento de Sueca, patrocinadores y colaboradores “por hacer posible estos eventos”.

La alcaldesa en funciones, Pilar Moncho, ha mostrado su satisfacción porque Sueca acoja una edición más de este Open Internacional “de un deporte que quizá no tenga tanta repercusión como otros, porque no tiene el mismo seguimiento en televisión, pero que merece igualmente todo el reconocimiento. Vosotros, los miembros del club organizador, habéis conseguido darle toda la visibilidad, incluso a nivel internacional, y por ello mis felicitaciones y el deseo de que vuelva a ser todo un éxito”. Asimismo, Moncho ha animado a la ciudadanía y visitantes a que acudan al Casal Multiusos y participen como espectadores “de lo que es una competición de ajedrez de este nivel y, encima, en nuestra ciudad”, y ha remarcado el apoyo del Ayuntamiento siempre a este tipo de eventos.

El secretario del Club d’Escacs Sueca, Eugenio Moreno, ha agradecido también al ayuntamiento el esfuerzo que realiza para poder celebrar este Open: “Son ya diez años intentando llevar adelante uno de los mejores eventos de la Comunitat Valenciana en cuanto a ajedrez. Serán nueve rondas en siete días, y contamos con participantes de muchos clubes de la Comunitat y del resto de España, y también de otros países, como Francia o Italia. Cada año intentamos mejorar para ofrecer las condiciones más idóneas a los y las jugadores/as”. Finalmente, Salvador Campillo, miembro del Club d’Escacs Sueca, ha querido hacer también un llamamiento a la ciudadanía y visitantes para que acudan al Casal Multiusos a presenciar las partidas y comprobar “el buen ambiente que se respira allí, la pasión por este deporte y la buena organización del torneo”.

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Las diferentes partidas podrán seguirse en directo, desde cualquier lugar del mundo, a través de las plataformas info64, chess.com y lichess.org.