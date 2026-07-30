Albalat reclama un nuevo puente sobre el Xúquer para reducir el paso de 5.000 vehículos al día por el casco urbano

El área de Carreteras de la Diputación de València trabaja en elaborar un estudio de viabilidad para valorar la posibilidad de proyectar un nuevo puente sobre el Xúquer a la altura de Albalat de la Ribera, una reivindicación del ayuntamiento para reducir el impacto que supone el paso de 5.000 vehículos al día por el casco urbano y salvar las limitaciones que impone el actual puente de hierro centenario, no solo por su estrechez, que solo permite un sentido de circulación, sino también para el paso de vehículos pesados.

La nueva infraestructura crearía una conexión directa entre la CV-505, la carretera Alzira-Sueca por la margen derecha del río, y la CV-505, la carretera entre Sueca y Algemesí que discurre por la margen izquierda. “No hay ningún puente hasta Algemesí que conecte estas dos carreteras y mucha gente que realiza el trayecto entre Sueca y Alzira cruza por Albalat para evitar el paso por Riola y Polinyà, lo que se traduce en 5.000 vehículos diarios, incluidos camiones y autobuses”, explica el alcalde, José Antonio Roig, tras una reciente reunión con el director del área de Carreteras de la diputación Javier Piedra. No es la primera. Roig, con todo, subraya que “proyecto, hoy por hoy, no hay”.

En fase de estudio

“No hay que engañar a la gente, estamos en la fase de un estudio de viabilidad que podría estar acabado en septiembre, pero después habría que buscar financiación y estamos hablando de una infraestructura que supera los 20 millones de euros y que implica a todos los escalones de la Administración”, señala el munícipe, mientras enumera al Gobierno central a través de la Confederación Hidrográfica del Júcar por tratarse de un paso sobre el Xúquer, la Generalitat y la diputación.

Roig detalla que la elaboración de este estudio de viabilidad se ha ido gestando desde que hace ocho o diez meses coincidió con la diputada de Carreteras, Reme Mazzolari, y el propio Piedra y planteó la necesidad de poner sobre la mesa esta infraestructura que considera “muy necesaria para Albalat” y que, incide, “se tiene que ejecutar cueste lo que cueste”.

“Actualmente tenemos un puente de hierro de doble arco que tiene más de cien años y el problema del tráfico. Me dijeron que iban a estudiar el tema y que se reunirían con nosotros. Este mes ya ha hemos celebrado dos reuniones, han asumido el compromiso de elaborar el estudio para plantear las diferentes alternativas y sacar números”, detalla el alcalde.

Desde la rotonda de Polinyà

José Antonio Roig indica que una posibilidad es que la nueva conexión arrancara de la rotonda ubicada a la salida de Polinyà en dirección a Albalat, en la CV-505, para ir a buscar una de las rotondas de la ronda norte, actualmente en construcción, en la CV-515. “El principal problema es el vuelo sobre el cauce del río dada la amplitud”, señala Roig, que estima que esta conexión contaría con unos 700 metros de longitud y señala como ejemplo el Pont de la Bega de Cullera y sus accesos.

El alcalde de Albalat explica que, tras la última reunión con el área de Carreteras de la diputación, han quedado emplazados ya para el próximo mes de septiembre con el objetivo de que el estudio de viabilidad pueda estar acabado. El ayuntamiento ha planteado una serie de modificaciones a una propuesta inicial, detalla el alcalde, que pese a reconocer que se trata de una obra compleja que requerirá de una inversión muy elevada, se muestra optimista. “Hemos conseguido poner este asunto sobre la mesa, bienvenido sea este avance, y ahora hay que seguir trabajando con todas las Administraciones”, incide.

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Roig no duda en señalar que se trata de una infraestructura necesaria para Albalat ya que, al sacar tráfico del casco urbano, mejora la seguridad viaria y también reduciría los itinerarios del transporte escolar, ya que los autobuses no tienen autorización para pasar por el Pont de Ferro que, incide, “necesita una intervención importante”.