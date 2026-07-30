La ampliación del puente de Càrcer sobre el Sellent obliga a cerrar casi dos meses el paso
Una inversión de casi un millón de euros permitirá crear dos carriles y aceras a ambos lados para eliminar un punto de circulación alterna
La Diputació de València iniciará la próxima semana la fase decisiva de la obra de ampliación del puente sobre el río Sellent, situado en el punto kilométrico 7+850 de la carretera CV-560, en el término municipal de Càrcer.
Con motivo de los trabajos, la carretera permanecerá cerrada al tráfico entre el lunes 3 de agosto y el viernes 25 de septiembre. Durante ese periodo, los desplazamientos desde Cotes y Sumacàrcer hacia Càrcer y la autovía A-7 deberán realizarse por las carreteras CV-555, a través de Sellent, y CV-590.
La diputada provincial de Carreteras, Reme Mazzolari, ha explicado que “se trata de una actuación necesaria para mejorar la seguridad y la funcionalidad de una infraestructura que constituye la conexión más directa de Cotes y Sumacàrcer con Càrcer y con la A-7”.
Mazzolari ha pedido “comprensión y prudencia a las personas usuarias de la vía” y ha señalado que “el corte permitirá ejecutar los trabajos en mejores condiciones de seguridad y reducir, en la medida de lo posible, las afecciones al tráfico”.
Dos carriles y aceras laterales
La actuación cuenta con un presupuesto global cercano al millón de euros, y permitirá ampliar el ancho útil del puente para habilitar dos carriles, uno por sentido, y aceras en ambos laterales.
Actualmente, la sección del vano central del puente dispone de una calzada de unos 4,5 metros, que no permite el cruce de dos vehículos en el puente. El proyecto ampliará la calzada hasta los seis metros y dotará a la estructura de dos aceras de anchura superior a 1,5 metros.
“El proyecto eliminará un punto de circulación alterna y ofrecerá una conexión más cómoda y segura para vehículos y peatones”, ha destacado Mazzolari.
Además de la ampliación, la intervención incluye trabajos de conservación y reparación del puente, la mejora del drenaje y la impermeabilización, la renovación del pavimento y la instalación de nuevos sistemas de protección entre el tráfico rodado y el tránsito peatonal.
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