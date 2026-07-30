El Castellonense se estrenará en Segunda RFEF como local contra el UCAM Murcia

La UD Castellonense disputará el viernes a las 19’30 h. el primer partido de pretemporada abierto al público. El pasado sábado jugó el primero a puerta cerrada en las instalaciones del Melià Villaitana, donde se aloja el Johor Darul Ta’zim FC de la Superliga de Malasia y contra el que se empató a uno. El viernes se recibirá al Hércules B en el campo Eliseo Pla Ramírez con entrada gratuita.

El consistorio castellonense ha decidido cambiar el nombre de l’Almenà por el del constructor que dio el primer gran impulso al equipo ribereño para que finalmente su hijo Miguel Ángel llevase a cabo el sueño de su padre, el ascenso a Tercera y después a Segunda RFEF.

El siguiente partido de preparación será el miércoles 5, de nuevo en el Eliseo Pla, contra el Buñol y tres días más tarde, el sábado en horario matinal se volverá a jugar en casa contra el At. Saguntino. El 12 de agosto se visitará al Castelló B, equipo que ha retornado a Segunda RFEF, y el 15 de agosto recibirá al Elche Ilicitano. De nuevo miércoles y viernes, 19 y 22, jugarán contra Torrent y La Nucia como visitantes y se rematará la pretemporada el 28 de agosto en el Miniestadi de Vila-real contra el equipo C ‘groguet’.

La liga empezará el 6 de septiembre, cuando el conjunto de Iñaki Rodríguez recibirá al UCAM Murcia. Ha habido fortuna para los siete equipos valencianos que han sido encuadrados en el mismo grupo y se enfrentarán a otros tantos murcianos y cuatro de las Islas Baleares. Los clubes catalanes jugarán este año con aragoneses, riojanos y navarros.

El primer desplazamiento será una semana después al Poblense mallorquín. Se cerrará el mes de septiembre jugando contra el Cieza y en Lorca, a los que seguirán dos partidos más contra conjuntos murcianos, el filial pimentonero, el Murcia Imperial y el Minera. El primer derbi valenciano será el 18 de octubre en l’Almenà contra la Nucia. Alcoyano, Mestalla, Elx Ilicitano y Orihuela son los otros equipos valencianos a los que se enfrentará consecutivamente. Yeclano y la Unión Atlético son los otros dos murcianos. El primer encuentro en casa ante un conjunto balear será el 13 de diciembre en casa contra la Peña Deportiva de Santa Eulària y la semana siguiente el segundo desplazamiento a Ses Illes, al Mallorca B. El At. Baleares será el primer rival de 2027 contra el que acabará la liga el 9 de mayo, tras una segunda vuelta asimétrica.