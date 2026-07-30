Cuatro incendios en un mismo solar de Alzira alimenta la sospecha de la acción de un pirómano

Un nuevo conato de incendio declarado en la tarde de este jueves en el solar de Padre Pompilio de Alzira, en el Baix Torrejó, junto al retén de la Policía Local, ha vuelto a encender las alarmas entre el vecindario. Se trata del cuarto incendio del mes de julio, el tercero desde el domingo, y alimenta la sospecha sobre la acción de un posible pirómano en la zona.

Fuentes municipales aseguran no tener todavía constancia formal, pero admiten que se trata de “un hecho muy curioso” que en tan poco tiempo haya ocurrido el mismo suceso en el mismo lugar y a horas similares.