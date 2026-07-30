Cullera reabre su museo más singular dedicado a la piratería tras las obras de rehabilitación

La historia de los corsarios vuelve a asomarse al Mediterráneo. La Cova-Museu del Dragut, uno de los enclaves patrimoniales y turísticos más reconocibles de Cullera, reabrirá sus puertas este sábado tras culminar un ambicioso proceso de rehabilitación que permitirá recuperar para vecinos y visitantes un espacio único en España. Después de varios meses de trabajos, el museo volverá a recibir público con unas instalaciones completamente renovadas gracias a una inversión de 312.103,87 euros, financiada a través de los fondos europeos Next Generation dentro del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino.

Una imagen del acceso a la cueva. / Levante-EMV

El alcalde de Cullera, Jordi Mayor, ha visitado este jueves el recinto para anunciar la reapertura y destacar la importancia de recuperar "uno de los principales atractivos culturales y turísticos del municipio". El primer edil ha recordado que la Cova del Dragut está considerada la única cueva-museo dedicada a la piratería en España, un elemento diferenciador que convierte al espacio en una referencia para quienes visitan el litoral valenciano.

La intervención ha ido mucho más allá de una simple puesta a punto. El proyecto ha permitido renovar completamente las instalaciones eléctricas, sustituir el sistema de iluminación por tecnología LED de bajo consumo, instalar una nueva ventilación adaptada a las características naturales de la cavidad y reforzar todas las medidas de seguridad con nuevos sistemas de detección de incendios, iluminación de emergencia, señalización de evacuación y control de accesos.

De esta manera, Cullera recupera uno de sus principales reclamos turísticos, culturales e históricos y uno de los museos locales más visitados. "La Cova-Museu del Dragut está consideradala única cueva-museo dedicada a la piratería de toda la península. Con su reapertura recuperamos un espacio emblemático, que refuerza aún más nuestra amplia oferta turística y cultural", ha destacado el alcalde de Cullera.

Una tercera fase en proceso

Tras una primera actuación en la que el Ayuntamiento de Cullera ejecutó con recursos propios las obras necesarias para habilitar una salida de emergencia y un vial de acceso adaptado a la normativa, después, en 2025, se solicitó al Ministerio de Turismo la financiación que completara la rehabilitación a través de los Planes de Sostenibilidad Turística en Destino.

Esta segunda fase, que ha supuesto una inversión de 312.103,87 euros, permite ahora reabrir al público la Cova-Museu del Dragut. El proyecto se enmarca en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino del que es beneficiario el Ayuntamiento de Cullera y está financiado con fondos europeos Next Generation, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, según ha informado el ayuntamiento.

El siguiente paso será impulsar una nueva musealización, concebida con un enfoque interactivo e inmersivo que enriquecerá la experiencia de los visitantes, y sustituirá a la actual. Una vez culminada esta actuación, y de cara al próximo año, el ayuntamiento sacará a licitación la explotación de esta Cova-Museu situada al borde de los acantilados y a escasos metros del mar.

A partir del sábado 1 de agosto, la Cova-Museu del Dragut abrirá de lunes a domingo, de 11:30 a 14:00 horas y de 17:30 a 21:00 horas.

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Además, todos los días de la semana se ofrecerán cinco visitas guiadas, a las 12:00, 13:00, 18:00, 19:00 y 20:00 horas.