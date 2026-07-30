Detenido en Sueca un hombre que se atrincheró con un cuchillo tras presuntamente agredir a su pareja en una vivienda

La rápida intervención de la Policía Local de Sueca, respaldada posteriormente por la Guardia Civil, ha permitido resolver un grave episodio de violencia ocurrido en una vivienda del municipio, donde un hombre de 45 años, de nacionalidad española, se atrincheró armado con un cuchillo tras presuntamente agredir a su pareja, una mujer de 35 años.

El suceso ocurrido este miércoles movilizó un amplio dispositivo de emergencia integrado por varias patrullas de la Policía Local de Sueca y de la Guardia Civil, una dotación del Consorcio Provincial de Bomberos y una unidad del Servicio de Atención Médica de Urgencias (SAMU), que se desplazaron hasta el inmueble tras recibirse el aviso.

Los primeros en llegar fueron los agentes de la Policía Local, que aseguraron la zona, protegieron a la víctima y establecieron un perímetro de seguridad mientras los servicios sanitarios atendían a la mujer, que presentaba una herida en una pierna. El presunto agresor permanecía encerrado en el interior del domicilio, armado con un cuchillo y negándose a abandonar la vivienda.

Ante el riesgo existente, se organizó un operativo conjunto con la incorporación de la Guardia Civil, que asumió la coordinación de las actuaciones policiales. Paralelamente, los bomberos realizaron las maniobras necesarias para facilitar el acceso al inmueble.

Según testigos presenciales, los agentes desplegados iban equipados con escudos de protección y dispositivos electrónicos de control (Taser), preparados para intervenir en caso de que el hombre ofreciera resistencia.

Una vez abierto el acceso por los bomberos, los efectivos entraron en el domicilio y localizaron al sospechoso, que presuntamente permanecía parapetado en una de las habitaciones y la Guardia Civil procedió finalmente a su detención. El arrestado fue posteriormente puesto a disposición judicial.

Tras ser reducido, el detenido recibió asistencia sanitaria por las heridas superficiales que presentaba antes de ser trasladado bajo custodia. La mujer también fue atendida por el equipo del SAMU y posteriormente trasladada a dependencias de la Guardia Civil.

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La Guardia Civil se ha hecho cargo de las diligencias y mantiene abierta la investigación para esclarecer completamente lo sucedido. En un primer momento, los hechos se investigan como presuntos delitos de violencia de género y violencia doméstica.