Grefusa activa una inversión de 30 millones a tres años para llegar a una facturación de 200 millones en 2029

La compañía alzireña Grefusa, especializada en la producción de snacks, frutos secos y horneados, cerró el ejercicio de 2025 con una facturación de 166 millones de euros y consolida, de este modo, sus resultados. En este contexto, la compañía ha anunciado la activación de "un ambicioso plan estratégico a tres años" con 30 millones de euros de inversión en capacidades productivas, nuevas tecnologías ligadas a la innovación y eficiencia operativa, que situará a la compañía en los 200 millones de euros de facturación en 2029.

Así lo ha anunciado la empresa con sede en Alzira, que señala que, en un contexto económico marcado "por la incertidumbre y por la evolución de los hábitos de consumo como consecuencia de la presión sobre los precios", Grefusa ha cerrado el ejercicio 2025 con una facturación de 166 millones de euros. "Este resultado refleja la apuesta de la compañía por seguir invirtiendo en su crecimiento, tras destinar diez millones de euros a la nueva planta de Frutorra en Portugal el pasado año, una inversión estratégica orientada a reforzar su capacidad industrial y sentar las bases de su desarrollo futuro", remarcan.

La compañía valenciana se encamina a su objetivo de facturar 200 millones de euros en 2029. De este modo, pone en marcha un plan estratégico a tres años con el objetivo de acometer inversiones por valor de 30 millones de euros enfocadas en "tres ejes estratégicos: capacidades productivas, nuevas tecnologías ligadas a la innovación y eficiencia operativa".

Estas inversiones "permitirán a la compañía reforzar su posición de liderazgo en el mercado del snack, responder con mayor agilidad a las demandas del consumidor e impulsar un crecimiento rentable y sostenible", auguran.

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"En Grefusa siempre hemos creído que crecer no consiste únicamente en ser más grandes, sino en ser mejores. Mantener unos resultados sólidos en un entorno tan exigente demuestra que contamos con un modelo de negocio robusto y con un equipo preparado para seguir creando valor. Nuestro plan estratégico a tres años, con una inversión de 30 millones de euros, nos sitúa en una nueva etapa que afrontamos con confianza y con plena convicción en nuestro proyecto, sin perder aquello que nos hace únicos: nuestra esencia como empresa familiar y la cercanía con nuestros consumidores", afirma el CEO de la compañía, Agustín Gregori.