La Ribera registra un segundo seísmo en solo tres días
El Instituto Geográfico Nacional localiza el temblor de 1,5 grados en Sumacàrcer
La tierra ha vuelto a temblar este jueves en la Ribera con un pequeño sismo que el Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha detectado en la localidad de Sumacàrcer. Se trata del segundo terremoto de la semana tras el registrado el martes con epicentro entre las localidades de Alcàntera y Càrcer, también como el de hoy en la Vall Farta o Vall del Xúquer.
Este nuevo movimiento sísmico de 1,5 grados de magnitud se ha producido a las 11,19 horas al noroeste de Sumacàrcer y la red de vigilancia sísmica nacional del IGN lo sitúan a 11 kilómetros de profundidad. Se trata por tanto de un seísmo más suave que el del martes, de 2,3 grados, y difícilmente perceptible por la población.
Este episodio se enmarca dentro de la actividad tectónica ligera y continua que caracteriza a la Vall del Xúquer, en la zona de confluencia entre las comarcas de la Ribera Alta, la Costera y la Canal de Navarrés. Esta zona cuenta con un entramado de fallas activas de pequeña escala que liberan energía de manera periódica en forma de microsismos.
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