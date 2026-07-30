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Un siglo de música reúne en Benifaió a más de 160 intérpretes de todas las épocas

La Societat Artística conmemora su centenario con un espectáculo sinfónico, el reconocimiento a sus miembros de seis generaciones y la concesión de la Medalla de Oro de la FSMCV

La banda de la Societat Artística Musical de Benifaió, en un desfile.

La banda de la Societat Artística Musical de Benifaió, en un desfile. / Levante-EMV

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Teresa Juan-Mompó

Alzira

La Societat Artística Musical (SAM) de Benifaió afronta uno de los momentos más destacados en la conmemoración de sus cien años de historia (1926-2026) con la organización de dos actos que reunirán a la gran familia musical de la entidad y a numerosos vecinos de la localidad.

La programación comenzará este sábado 1 de agosto, a las 23 horas, en el patio del CEIP Santa Bárbara, con la celebración del tradicional Concierto de Fiestas 2026, que este año llevará por título “Yo también fui a la EGB Sinfónico”. La propuesta ofrecerá un recorrido musical por las canciones, bandas sonoras y recuerdos que marcaron a toda una generación, adaptados en un espectáculo sinfónico diseñado para el disfrute de público de todas las edades. Este concierto se enmarca dentro de la programación extraordinaria con motivo del primer siglo de trayectoria de una de las entidades culturales más emblemáticas de Benifaió y referente del colectivo bandístico valenciano.

Los integrantes de la banda de Benifaió en una imagen conmemorativa del centenario.

Los integrantes de la banda de Benifaió en una imagen conmemorativa del centenario. / Levante-EMV

Las celebraciones continuarán el domingo 2 de agosto con una jornada repleta de emotividad. Las actividades se iniciarán a las 20 horas con una concentración frente a la fachada del antiguo casino El Musical, en la Plaça del Progrés, desde donde partirá un pasacalle festivo que recorrerá las calles de la población hasta el ayuntamiento y el patio del CEIP Santa Bárbara. La comitiva estará encabezada por las Damas de Santa Cecilia, las musas, expresidentes y presidentas, directores y los integrantes de la banda. Los músicos —ataviados con pantalón oscuro y camisa o polo blanco con el escudo de la sociedad— participarán tanto con sus instrumentos como desfilando tras la agrupación, interpretando a lo largo del itinerario los pasodobles “Amparito Roca”, “El Tio Ramon”, “Festa en Benidorm” y “Xàbia”.

A las 21 horas dará comienzo el acto institucional del centenario en el patio del colegio Santa Bárbara, ceremonia diseñada para rendir homenaje a todas las personas que han contribuido a la trayectoria de la sociedad desde su fundación en 1926. El acto se abrirá de forma solemne con la interpretación colectiva del pasodoble “Pérez Barceló” a cargo de todos los músicos sobre el escenario. A continuación, la velada se estructurará en bloques conmemorativos dedicados a los diferentes colectivos de la entidad: damas, directores, presidentes, musas y músicos. En el apartado dedicado a los intérpretes, un total de 166 músicos subirán al escenario distribuidos en seis grupos generacionales —desde la promoción histórica de 1950 hasta las más recientes de 2023-2025— para recibir la insignia conmemorativa del centenario.

Un concierto de la banda de Benifaió.

Un concierto de la banda de Benifaió. / Levante-EMV

Uno de los momentos más emotivos de la velada será la entrega de la Medalla de Oro de la Federación de Sociedades Musicales de la Comunitat Valenciana (FSMCV) a la Societat Artística Musical de Benifaió. Esta distinción supone uno de los máximos reconocimientos que concede la federación y destaca la incesante labor cultural, educativa y social desarrollada por la entidad a lo largo de cien años de existencia. La parte institucional contará con las intervenciones del presidente de la FSMCV y de la alcaldesa de Benifaió, antes de cerrar el acto con la interpretación conjunta del “Himne a Benifaió”. Tras la ceremonia, los asistentes compartirán un vino de honor en la Llar dels Jubilats.

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Desde la Sociedad Musical han querido destacar que este fin de semana representa “un homenaje a todas las generaciones que han construido la historia de la SAM de Benifaió”, expresando su agradecimiento a músicos, directivos, profesorado, alumnado, colaboradores y familias. Tras estos actos de agosto, la entidad culminará este capítulo conmemorativo en el mes de noviembre con la festividad de Santa Cecilia, reafirmando su papel indispensable como pilar cultural y musical de Benifaió y de la comarca de la Ribera.

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