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La cantera del piragüismo de la Ribera brilla en Asturias

Los palistas de la comarca suman dos medallas en el Campeonato de España por federaciones autonómicas y acaban entre los diez primeros en numerosas pruebas

Aitana Garrigues y Valeria Cosmos, a la izquierda, en el K-2 infantil, durante la prueba.

Aitana Garrigues y Valeria Cosmos, a la izquierda, en el K-2 infantil, durante la prueba. / Levante-EMV

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Jordi Giménez

Antella

Grandes resultados de los ribereños en el Campeonato de España por autonomías. Los palistas de la Ribera obtuvieron dos medallas y numerosos puestos entre los diez primeros en el Campeonato de España por federaciones autonómicas, disputado en el embalse de Trasona (Asturias) sobre unas distancias de tres kilómetros y 500 metros.

En la prueba larga, los ribereños estuvieron entre los mejores. En mujer cadete K-1, Núria Raga, de Algemesí, obtuvo la décima posición, con 15 m 29 s 77 s, mientras que en cadete paracanoe hombre, Alejandro Gómez, de Cullera, finalizó sexto, con 17 m 45 s 1 c. Por su parte, en mujer infantil K-1, Aitana Garrigues, de Carcaixent, perteneciente al Scooter de Algemesí, entró en quinto lugar, con 15 m 39 s 84 c, a solo once segundos del bronce.

En el 500, los palistas de la Ribera subieron al podio y consiguieron muchos puestos cabeceros. En mujer cadete B K-1, Àngels Benito, de Algemesí, se clasificó quinta, con 2 m 10 s 5 c, mientras que en categoría masculina, Ángel Nadal, de Cullera, rozó el podio al ser quinto a tan solo medio segundo del bronce (1 m 52 s 25 c). En hombre paracanoe cadete, Alejandro Gómez repitió el quinto puesto del 3.000, con 2 m 34 s 45 c. El propio Gómez junto con Óscar Domínguez, también de Cullera, finalizaron igualmente en quinta posición, en hombre cadete K-2 inclusivo, con 2 m 4 s 8 c. En mujer cadete K-2, Àngels Benito e Inés Núñez, de Silla, fueron séptimas (2 m 3 s 71 c), mientras que en hombres, Ángel Nadal y Alexandru Pana, de Almassora, obtuvieron la sexta plaza (1 m 42 s 37 c).

Los palistas valencianos, dos de ellos de Cullera, en el podio del cadete K-4.

Los palistas valencianos, dos de ellos de Cullera, en el podio del cadete K-4. / Levante-EMV

En el K-4 hombre cadete llegó la primera medalla para la Ribera, con el bronce de la embarcación formada por Alexandru Pana, Ángel Nadal, Óscar Domínguez y Carles Gimeno, de Silla, que marcaron un tiempo de 1 m 31 s 7 c. En mujeres, se quedaron a las puertas del podio al quedar cuartas Ángels Benito, Nuria Rico, de Cullera, Inés Núñez y Blanca Estévez, estas dos últimas de Silla (1 m 52 s 66 c).

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En categoría infantil, los ribereños demostraron que son grandes velocistas. En mujer infantil A K-1, Aitana Garrigues finalizó quinta (2 m 15 s 80 c), mientras que en hombres Hugo Meliá, de Cullera, fue séptimo (2 m 6 s 34 c). En hombre infantil K-2, el propio Meliá, junto con Andreu Giménez, de Algemesí, obtuvieron la sexta plaza, con 1 m 58 s 5 c. El triunfo de la Ribera vino de la mano de Aitana Garrigues y Valeria Cosmos, de Silla, que se proclamaron campeonas de España en mujer infantil K-2, con un tiempo de 2 m 1 s 23 c. Por último, en hombre infantil K-4, Hugo Melià, junto con Andreu Giménez, Rubén Guillot, de Cullera, y Asier Huerta, de Silla, se llevaron la séptima posición (1 m 49 s 2 c).

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