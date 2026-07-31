El destino de los hallazgos del yacimiento paleolítico de Cullera enfrenta al ayuntamiento con la diputación

La divulgación de las conclusiones del trabajo de investigación realizado por la Universitat de València con los materiales extraídos por los arqueólogos del yacimiento Hort de Cortés-Volcán del Faro de Cullera, uno de los yacimientos paleolíticos más relevantes de la fachada mediterránea, ha desenterrado un antiguo conflicto entre el Ayuntamiento de Cullera, propietario del mismo, y el Servicio de Investigación prehistórica de la Diputación de Valencia. El origen de la discrepancia no radica en la posibilidad de promover nuevas campañas de excavaciones, tras varios años sin actuaciones, sino en el destino del patrimonio que pudiera aparecer en un enclave donde el material recuperado ya revela una secuencia “excepcional” de ocupaciones humanas o que fue utilizado como refugio climático en la Edad de Hielo.

Los elementos localizados durante los trabajos realizados entre 1968 y 1984 y, con posterioridad, a partir de 2018, fruto de las campañas impulsadas por la diputación y la Universitat de València, se trasladaron al Museu de Prehistòria de València. El Ayuntamiento de Cullera reclamó en esta última etapa, cuando ya disponía de un museo arqueológico en condiciones, y reivindica ahora, que este patrimonio se quede en la ciudad, en base al articulado legal que establece que se debe depositar en el museo arqueológico más próximo, mientras el Museo de Prehistoria esgrime que la ley también impide dividir colecciones de un mismo yacimiento, por lo que corresponde incorporar cualquier nuevo descubrimiento a los fondos de que ya dispone esta entidad. Las últimas excavaciones concluyeron hace ya varios años y no se ha renovado la concesión, confirman fuentes de la diputación. No hay sobre la mesa ninguna propuesta para que se retomen. Fuentes de la Conselleria de Cultura señalan que el yacimiento es propiedad del ayuntamiento y que cuando termina una campaña de investigación, se piden las memorias y el acta de depósito de dónde se van a ubicar los restos arqueológicos, así como los resultados de la investigación. "El ayuntamiento la remitió en su momento y no ha llegado ninguna solicitud más para continuar investigando", indican estas fuentes.

Con todo, el alcalde de Cullera, Jordi Mayor, ha querido zanjar cualquier interpretación que apunte a un bloqueo por parte del ayuntamiento: "Es muy fàcil, no vamos a autorizar excavar porque quieren llevarse a València aquello que encuentren. Nosotros estamos diciéndoles que sí que pueden excavar, pero que lo que encuentren se ha de quedar en Cullera". Mayor incide en que el consistorio no se opone a la investigación arqueológica, sino que condiciona su autorización a que todos los materiales recuperados permanezcan en Cullera para su conservación y futura exposición pública. La postura municipal pasa por evitar que un patrimonio considerado estratégico para comprender el pasado del municipio termine depositado en instituciones fuera de la localidad.

Fuentes de la diputación, por su parte, señalan que en su momento ya se ofreció al ayuntamiento la posibilidad de organizar en Cullera jornadas divulgativas sobre este patrimonio o la reproducción de piezas para que se exhibieran en el museo local, alternativas que rechazó, y que desde aquel momento no se ha llegado a ningún acuerdo.

Por su parte el arqueólogo municipal de Cullera, Quique Gandía, ha incidido en que "Cullera no está impidiendo excavar en dicho yacimiento, más bien todo al contrario, ya que el propio ayuntamiento, en las dos últimas excavaciones realizadas en la última década, aportó no solo capital en metálico sino también un importante apoyo logístico para los investigadores". "El ayuntamiento solamente reivindica lo que es suyo y legalmente en base a la actual legislación, las piezas deberían de ir al museo arqueológico más próximo al yacimiento y en este caso sería al museo de Cullera donde ya existen diversidad de piezas extraídas del yacimiento de la Cova del Volcán del Faro".

Un yacimiento único en el Mediterráneo

La Cova d’Hort de Cortés-Volcà del Far es considerada por los investigadores uno de los yacimientos paleolíticos más relevantes de la fachada mediterránea para estudiar el final del Último Máximo Glacial. Las excavaciones desarrolladas durante las décadas de 1980 y posteriores campañas permitieron recuperar miles de restos arqueológicos que han ayudado a reconstruir cómo vivían los grupos humanos hace aproximadamente 20.000 años.

Las investigaciones dirigidas por especialistas de la Universitat de València, con el apoyo de la Diputación, sostienen que el actual Golfo de València actuó entonces como un auténtico refugio climático durante los momentos más fríos y secos de la última glaciación. Ese fenómeno favoreció que grupos humanos se establecieran de forma continuada en el entorno de Cullera.

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Los investigadores destacan además una singularidad difícil de encontrar en otros yacimientos de la península Ibérica: la mayor concentración de restos corresponde precisamente al periodo comprendido entre hace 21.000 y 19.000 años, una secuencia prácticamente inexistente al sur de los Pirineos.