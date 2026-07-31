Un premio de ilustración rinde homenaje póstumo en Alzira a Elisa Torremocha

Las Jornades d'Il·lustració d'Alzira (JIA), con el apoyo del Ayuntamiento de Alzira, han convocado el I Premio de ilustración que llevará el nombre de Elisa Torremocha la mujer que estuvo al frente de la Casa de la Cultura de Alzira durante tres décadas, que falleció en octubre del pasado año. Torremocha impulsó numerosas iniciativas culturales y apoyó el nacimiento así como la consolidación de la entidad que hoy presenta este premio como homenaje a su figura.

Este nuevo premio busca fomentar la ilustración contemporánea y poner en valor el patrimonio y la identidad de la ciudad. “Con este premio queremos reconocer el talento de la ilustración contemporánea y, al mismo tiempo, preservar la memoria de las personas que han hecho crecer la cultura en Alzira. Elisa Torremocha representa el compromiso, la sensibilidad y la pasión por la cultura, y es de justicia que su legado continúe inspirando nuevas generaciones de creadores”, comenta el concejal de cultura, Israel Pérez.

“Con este premio queremos reconocer el talento de la ilustración contemporánea y, al mismo tiempo, preservar la memoria de las personas que han hecho crecer la cultura en Alzira" Israel Pérez — Concejal de Cultura del Ayuntamiento de Alzira

Esta convocatoria está abierta a cualquier persona mayor de edad que presente una obra original e inédita, según indica la JIA. El certamen, además, concederá un premio único de 1.000 euros, mientras que una selección de obras presentadas formará parte de una exposición durante la celebración de las Jornades d’Il·lustració d’Alzira 2026, que habitualmente se celebran en el mes de septiembre.

Ilustrar la emblemática calle Escoles Pies

La primera edición invita a los participantes a ilustrar la emblemática calle Escoles Pies, donde se sitúa la sede del JIA y de la Casa de la Cultura, ofreciendo una mirada artística sobre un espacio que forma parte de la memoria colectiva y del paisaje urbano del municipio. Un escenario especialmente simbólico si se tiene en cuenta que fue precisamente en ese edificio donde Torremocha desarrolló la mayor parte de su carrera profesional, siempre con la puerta abierta para asociaciones, artistas y vecinos que encontraban en ella una aliada para sacar adelante actividades y proyectos.

Las obras se podrán presentar desde el 15 de agosto hasta el 10 de septiembre de este mismo año. Tanto las bases de la convocatoria como el formulario de inscripción de las obras se pueden encontrar en la web de Les Jornades d’Il·lustració d’Alzira.

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La iniciativa se suma así a la voluntad municipal de preservar la memoria de una mujer que, antes de asumir la dirección de la Casa de la Cultura en 1995, ya había trabajado en proyectos educativos en la Casella y la Murta y había impulsado actividades juveniles, escuelas de verano y campañas formativas. Su fallecimiento a los 63 años dejó un vacío evidente en la vida cultural de la ciudad, pero también un legado sólido que ahora se proyecta hacia nuevas generaciones de creadores.