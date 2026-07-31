Otra promoción con 136 viviendas confirma el nuevo 'boom' de la construcción en Alzira

La reactivación que ha experimentado este año en Alzira la construcción tras casi dos décadas de parálisis suma un nuevo proyecto residencial con 136 viviendas que, diseñado por el arquitecto local Quino Bono, confirma no solo la efervescencia del sector sino también la apuesta de los promotores por Tulell, la mayor área de expansión de la ciudad, cuyo desarrollo frenó en seco la crisis inmobiliaria al coincidir su estallido con el final de las obras de urbanización.

Una perspectiva del futuro inmueble en una recreación virtual. / Quino Bono

Un promotor ha iniciado la tramitación del estudio de detalle y de la preceptiva licencia de un bloque de trece plantas que se levantará en un solar que linda con la Plaça de la Generalitat -junto al complejo residencial proyectado por Clásica Urbana- y que, según destaca Bono, presenta una característica única: todas las viviendas cuentan con al menos una terraza de un mínimo de diez metros cuadrados. “Es como un edificio en repleto de áticos”, resume. La comercialización, delegada en una inmobiliaria local, está previsto que comience en septiembre con la perspectiva, si no surgen problemas en la tramitación de la licencia municipal, de poder iniciar las obras a principios de 2027, según explica el arquitecto. Bono también señala que el futuro bloque dispondrá de aparcamiento propio y que la planta baja se destina a servicios comunes de los vecinos, entre ellos pisina descubierta, gimnasio, sala multiusos o zona de juegos infantiles. En este caso, las viviendas oscilan entre los 60 metros cuadrados de las más pequeñas, una minoría, y los 140 de las más grandes, sin contar la superficie de las terrazas.

Otra perspectiva de los bajos del bloque en una imagen virtual. / Quino Bono

Esta nueva promoción se suma a un goteo de proyectos de carácter residencial que en el horizonte de unos años sacarán al mercado más de un millar de viviendas en la capital de la Ribera Alta. El sector Tulell, actualmente repleto de solares vacíos, concentra varias de estas promociones, entre las que destaca el proyecto del primero de los diez rascacielos que contempla la ordenación urbanística del sector. Se trata de una torre de 25 plantas junto al bulevar central con 279 pisos que empezó a comercializar meses atrás la firma PropHero con la denominación “Sky Alzira” con una gran aceptación, según expuso el CEO de la empresa. Jaime Gil.

La promotora local Clásica Urbana ya tiene aprobado el estudio de detalle para un proyecto que, dividido en tres fases, prevé la construcción de 150 viviendas con la previsión de iniciar la primera fase, con medio centenar de pisos, este mismo año. Otros inversores locales impulsan en este mismo sector un bloque de tres alturas con quince vivienda.

Fuera de Tulell destaca el proyecto que impulsa la promotora valenciana Iferga en la plaza de Cartonajes, donde ya han comenzado las obras de la primera fase, un bloque con 123 Viviendas de Protección Pública (VPP) cuya comercialización provocó colas de jóvenes en la calle el pasado mes de febrero. El proyecto, con todo, contempla otras dos fases para completar un complejo residencial con 440 viviendas.

También han comenzado ya las obras para convertir el antiguo Hotel Reconquista en un bloque con 52 viviendas mientras PropHero también ha anunciado la construcción de un bloque con 41 viviendas en la calle María Moliner. Otros proyectos más reducidos proyectan bloques más reducidos en Verge de la Murta, con nueve viviendas, la calle Favareta (8) o la calle Santa Teresa (6), entre otros.

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También cuenta con licencia de obras para una primera fase con 22 viviendas la promotora Cala Serena Inversiones para reactivar la urbanización junto al monasterio de la Barraca.