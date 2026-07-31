La Academia de San Carlos también apoya proteger la singular plaza de toros de Algemesí con la declaración de BIC

Casi tres años después, la propuesta lanzada por el Ayuntamiento de Algemesí para declarar su singular plaza de toros como Bien de Interés Cultural (BIC) comienza a sumar apoyos. La Real Academia de Bellas Artes de San Carlos ha mostrado su conformidad con la candidatura del sistema constructivo de este coso taurino rectangular casi en paralelo al dictamen emitido por el Consell Valencià de Cultura (CVC).

La corporación municipal acordaba en pleno, en septiembre de 2023, impulsar del expediente para declarar el sistema constructivo de la plaza de toros que se levanta y se desmonta cada mes de septiembre como BIC. Sin embargo, hasta un año después, en 2024, no comenzó el proceso por parte de la Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Empleo.

La Academia de Bellas Artes recibió el pasado mayo la documentación del proceso iniciado por la Conselleria de Educación para evaluar la petición del Ayuntamiento de Algemesí. Tras un análisis exhaustivo, la Sección de Arquitectura ha emitido un informe en el que avala la declaración del sistema constructivo de la plaza como Bien de Interés Cultural Inmaterial, que ha sido refrendado por la Junta de Gobierno de la entidda este mes de julio. El documento subraya que “parece especialmente oportuna, protegiendo una forma peculiar de construcción efímera en un espacio público para la celebración de una fiesta popular de gran tradición que es un indudable testimonio de nuestra cultura vernácula”.

El proceso parece estar comenzando a sumar apoyos después de casi tres años sin apenas avances. La Academia de Bellas Artes alega que “la importancia del sistema constructivo como base fundamental de esta celebración festiva hace necesaria la protección de dicho elemento”. Por su parte, el Consell Valencià de Cultura considera que es “el máximo exponente de la arquitectura efímera y popular”. Además, el informe por esta institución destaca que el montaje de la plaza refleja no solo su valor patrimonial, sino también una forma de organización vecinal que ha perdurado en el tiempo y que dota a la plaza de un significado cultural que va más allá del uso taurino.

La plaza de toros de Algemesí se erige cada año de forma manual y comunitaria. Los vecinos montan más de dos mil piezas de madera siguiendo técnicas tradicionales transmitidas de generación en generación. Cada sector se construye sin maquinaria pesada, únicamente con tablones, clavos y cuerdas. El resultado es una estructura efímera que se monta en pocos días y se desmonta al finalizar la Setmana de Bous, manteniendo intacto su carácter popular.

El Ayuntamiento sigue defendiendo, después casi tres años de espera, que el sistema constructivo de la plaza de toros obtenga la declaración de Bien de Interés Cultural, convencido de que esta figura garantizaría su conservación y permitiría reforzar su difusión.