Sueca amplía el servicio de socorrismo el día del eclipse solar y la EMT refuerza la línea de El Perelló

La concejalía de Playas del Ayuntamiento de Sueca ha decidido ampliar el horario de los servicios de socorrismo y atención sanitaria el próximo 12 de agosto, día del eclipse solar, ante una posible mayor afluencia de personas al litoral. “A pesar de que la zona de la playa no será una de las más idóneas para poder disfrutar de este fenómeno en su totalidad, hemos querido ofrecer todas las facilidades, así como una mayor protección y seguridad a los usuarios y usuarias que quieran permanecer durante más tiempo en ella para contemplar el eclipse”, ha explicado la alcaldesa en funciones, Pilar Moncho.

De esta manera, los servicios de socorrismo y de las postas sanitarias se ampliarán dos horas, desde las 19 hasta las 21 horas.

Además, durante la jornada del eclipse la Empresa Municipal de Transportes (EMT) activará un dispositivo especial con una treintena de autobuses adicionales para facilitar los desplazamientos hacia las playas y las pedanías del sur, como el Perelló.

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Según el ayuntamiento, el refuerzo comenzará a partir de las 16:00 horas y se centrará en las líneas que conectan con la Malva-rosa y otros puntos del litoral, así como en la línea 25, que enlaza con Pinedo, El Saler y El Perelló. El servicio se prolongará hasta la medianoche para cubrir el regreso tras el eclipse, con supervisión en tiempo real y capacidad de adaptación según la demanda. La EMT desplegará también personal en la calle para gestionar la afluencia y garantizar la seguridad, además de distribuir gafas homologadas entre los trabajadores expuestos al fenómeno.