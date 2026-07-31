Sumacàrcer amplía las restricciones para evitar el colapso de los vehículos de bañistas que acuden al río

El Ayuntamiento de Sumacàrcer restringirá temporalmente el acceso de vehículos a la partida del Franc durante los fines de semana a partir de las 11:00 horas de este sábado y hasta el 16 de agosto, ante la gran cantidad de vehículos que se concentran en esta zona durante los meses de verano. Los intentos de los ayuntamientos de Sumacàrcer y Antella por hacer cumplir la prohibición de aparcar en los caminos rurales del Reguer, una zona rural en la margen izquierda del Xúquer que pertenece a Antella pero muy próxima al casco urbano de Sumacàrcer; la prohibición de estacionar en el casco urbano de esta localidad durante el verano a los forasteros y el intento de algunos conductores por evitar el área de estacionamiento de pago habilitada por el ayuntamiento en el campo de fútbol están provocando una concentración de vehículos en este zona, ubicada en las inmediaciones del casco urbano aguas abajo del río, que según alerta el alcalde, excede las posibilidades de las vías de evacuación ante posibles emergencias, alerta el alcalde de Sumacàrcer, David Pons. Esta nueva restricción se produce mientras el ayuntamiento mantiene cerrada el área recreativa de l'Illa de l'Esgoletja tras dos ahogamientos consecutivos hace ya tres semanas. Pons ha señalado que, de momento, va a continuar cerrada sin previsión de una posible reapertura.

Fermín García

La partida del Franc, situada al lado de una de las principales zonas de baño del río Xúquer, registra una elevada afluencia de visitantes durante los fines de semana del verano. Las dimensiones del municipio, la estrechez de los accesos y la capacidad limitada de estacionamiento hacen que Sumacàrcer no pueda absorber con seguridad el volumen de vehículos que llegan durante estas jornadas.

Esta medida se adopta después de que la Policía Local haya constatado una acumulación considerable de vehículos en la zona. En algunos puntos, los vehículos llegaban a impedir el paso del vehículo policía y podrían dificultar el acceso de medios de mayor dimensión, como una ambulancia o un camión de bomberos.

El campo de fútbol de Sumacàrcer convertido en un aparcamineto de pago. / Francisco Calabuig

Esta situación podría generar graves dificultades a la hora de poner en marcha los planes de actuación municipal ante un incendio forestal o cualquier otra contingencia. Además, podría impedir la llegada de los servicios de emergencia y complicar una posible evacuación de la zona o del núcleo urbano.

El alcalde de Sumacàrcer ha explicado que “el municipio no puede absorber una cantidad tan elevada de vehículos sin poner en riesgo la seguridad. Si se produjera un incendio forestal que quisiera la evacuación de la población, tendríamos un grave problema si todos estos vehículos intentaran salir al mismo tiempo”.

Pons ha añadido que es necesario mantener los accesos libres para garantizar la actuación de los servicios de emergencia y facilitar una evacuación rápida, segura y ordenada. Se trata de una medida preventiva que adoptan con responsabilidad para proteger tanto a los vecinos como a las personas que visitan el municipio.

Bañistas en el paraje de l'Illa de l'Esgoletja en una imagen de archivo. / Francisco Calabuig

La restricción afectará exclusivamente a la circulación de los vehículos. Las personas podrán continuar accediendo a pie a la partida del Franc y a las zonas de baño con normalidad.

El ayuntamiento pide especialmente a las personas propietarias de parcelas situadas en la zona que eviten acceder con coche durante el horario restringido y que planifiquen sus desplazamientos con antelación.

Como consecuencia del cierre, los sábados 1 y 8 de agosto, el ecoparque de Sumacàrcer abrirá excepcionalmente de 09:00 a 11:00 horas.