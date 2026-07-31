La UD Alzira arranca la pretemporada con el reto del ascenso: esta es la plantilla

La UD Alzira ha empezado la pretemporada con la mirada puesta en conseguir el ascenso, siendo el objetivo mínimo “jugar la promoción ”. El título de liga del grupo sur ya le otorgaría una plaza en Tercera RFEF mientras que de quedar segundo o tercero deberá jugar dos rondas de play-off.

El técnico alzirista, Javi Pons, ha arrancado los entrenamientos con 18 jugadores con ficha de la primera plantilla. Los porteros Martín y Xumi; Euse, Fluixà y Alaa como centrales y Marcos Castells y Llorenç de laterales izquierdos y Carles Llario como derecho. Javi Martínez estará a prueba para optar a jugar también en el lateral derecho. Martínez puede jugar también como extremo y mediocentro. Domi y Juan Soria como pivotes defensivos y Javi López de organizador. Por banda derecha está Joan Sabater; por la izquierda Traver y Germán, así como Adrià Sabater, Iván Ferrer, Navalón y Navarrete en la delantera. La próxima semana llegarán dos jugadores más a prueba, el caboverdiano Jonaton y Dhiya, procedente del juvenil del Aldaia. “Quiero un central, un medio centro y un delantero”, comentó Javi Pons “pero iremos viendo el mercado” ante la posibilidad de incorporar algún jugador de superior categoría que no hubiese encontrado equipo en Tercera.

Los partidos de pretemporada empezarán el 8 de agosto en el estadio Luis Suñer Picó a las 19’30 h. recibiendo al recién descendido a Primera FFCV, el SC Requena. Tres días después se trasladarán a Venecia a recibir al Manises (20 h.). El 14 de agosto se visitará a uno de los primeros clasificados de la pasada Lliga Comunitat, el Riba-roja en el Roberto Gil (20 h.). El 19 de agosto Alzira y Recambios Colón se desplazarán a Enguera, a las instalaciones de SIA Academy. Tres días más tarde se revivirá el clásico de la Ribera y la Costera, el Alzira-Olímpic en el Luis Sñuer Picó (19’30 h.) y se volverá a jugar en el estadio azulgrana el día 26 contra el Aldaia, actual campeón del grupo 2 de 1ª FFCV. La pretemporada finalizará con otro clásico, el Carcaixent-Alzira en el Quatre Camins el viernes 28 de agosto a las 20 h.

Noticias relacionadas

Una semana después empezará la liga de la que se espera conocer el calendario en breve.