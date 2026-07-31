La UD Alzira también hace caja con el fichaje de Carlos Espí por el Real Madrid

El traspaso del ya exdelantero del Levante UD Carlos Espí al Real Madrid no solo favorecerá la economía del conjunto granota sino también la de otro club azulgrana, la UD Alzira.

Gracias a la dura negociación que mantuvo el entonces director de la cantera alzirista, Rafa Asensio, con la entidad levantinista, la UD Alzira va a percibir el 10% del traspaso, cifrado en principio en el importe de la cláusula de rescisión, 25 millones de euros. Esto supondría un máximo de 2’5 millones para la entidad ribereña “a la que hay que restar un 25-30% de impuestos”, puntualiza el exvicepresidente del club. “Es el premio al duro trabajo que ha llevado a cabo esta directiva y en especial su presidente, Juan Antonio Sanjuán, desde hace más de una década en la que se ha tenido que lidiar toros muy complicados”, añade Asensio. “Ahora no hay que volverse locos con un dinero cuya llegada tampoco va a ser inmediata. Ha de servir para profesionalizar la estructura del club y que dé una tranquilidad económica en el día a día, sin deber dinero a los jugadores o que los directivos tengan que adelantar miles de euros”, incide.

El delantero de Tavernes de la Valldigna formó parte de la cantera alzirista durante dos temporadas. La 2020-21 en la que marcó seis goles en el Cadete A en Liga Autonómica y la 21-22, en que con 16 años debutó en la Liga Nacional con el Juvenil B azulgrana para el que marcó seis goles. La mayor parte de la temporada la disputó con el Juvenil C en Preferente, con el que fue subcampeón liguero y marcó 25 goles. No llegó a debutar en el División de Honor de azulgrana y fue fichado por el Levante UD para su Juvenil A.

“Los principales ojeadores de clubes venían a verle”

“Era curioso ver cómo los principales ojeadores de clubes venían a verle en partidos de Preferente con el Juvenil C. Le comuniqué al Valencia el interés del Levante, ya que somos club convenido con los mestallistas pero no hicieron caso. Después llegó una dura negociación con el Levante y ante el interés por verlo, llegué a impedir que jugara con el Juvenil C”, explica Asensio. De hecho, en la jornada 17, estando a cinco puntos del líder, el Colegio Salgui, y enfrentándose al tercer clasificado, el San Marcelino, no fue convocado. La siguiente jornada salió 18 minutos con el partido ya resuelto ante el Alcàsser. El detonante del fichaje llegó cuando el 12 de febrero no salió a jugar en la Canaleta contra el Mislata, penúltimo clasificado. En el minuto 55 sustituyó a Meroño y marcó cuatro goles. “El Levante ya no tuvo dudas en hacerse con él”.

En División de Honor marcó doce goles en el primer año como granota. El siguiente, en la 23-24, marcó quince tantos en el Juvenil A, cuatro en el At. Levante en Tercera y uno con el primer equipo en Segunda División. En la 24-25 logró otros seis tantos en 37 partidos en los que solo disputó 543 minutos. Desde el Alzira se estaba pendiente de su trayectoria porque cuando disputase los primeros cinco partidos con un mínimo de 45 minutos llegarían los primeros ingresos fruto del traspaso.

Esta temporada ha marcado trece goles en Primera División y ha sido clave para la salvación del conjunto granota. Empezó la liga no contando para Julián Calero pero en la jornada 27 alcanzó la titularidad con Luis Castro tras marcarle los dos goles del triunfo al Alavés. Siguieron los tantos contra Girona, Rayo Vallecano y doblete al Oviedo y sus últimos cuatro al Getafe, Villarreal y sobre todo Mallorca que dio la permanencia y al Betis. En la previa al Mundial, la directiva y afición alzirista también han estado pendientes de si el vallero acudía a la cita mundialista porque le hubiera reportado otros 120.000 € por su debut con la selección absoluta.

Al final, la constancia en el trabajo de la directiva alzirista ha tenido su fruto para un futuro más esperanzador que ha de partir desde la Lliga Comunitat.