Cullera reabre todas las playas del litoral sur tras completar la regeneración

Las playas de Cullera ubicadas al sur del Xúquer recuperan por fin la normalidad. El ayuntamiento abre este sábado al público los dos tramos que todavía permanecían cerrados, las playas del Cordobés y l'Estany, una vez finalizadas las obras de regeneración y aportación de arena ejecutadas en el litoral, una de las intervenciones más importantes realizadas en los últimos años para proteger este tramo de costa frente a la regresión marina.

Los trabajos arrancaron a principios de marzo, una vez finalizada la tramitación administrativa y el acopio de maquinaria y materiales, y se han dado por concluidos prácticamente cinco meses después tras los problemas surgidos con el abastecimiento de materiales para completar el último espigón. Las primeras zonas habilitadas para el baño fueron los tramos de las playas del Marenyet y l'Estany, que se abrieron parcialmente el 20 de junio, mientras el resto del litoral permanecía cerrado por razones de seguridad debido a los trabajos con maquinaria pesada.

El último espigón

La actuación ha incluido la aportación de arena y la construcción de un nuevo sistema de espigones con el objetivo de estabilizar las playas del sur del municipio y reducir la pérdida de sedimentos que desde hace años venían sufriendo estos arenales.

La finalización del último espigón, cuya ejecución se ha retrasado durante varias semanas por la falta de suministro de grandes bloques de escollera, ha permitido dar por concluida una obra que durante meses ha transformado completamente la imagen de esta parte del litoral.

El ayuntamiento siempre ha defendido que la apertura no podía producirse mientras continuara trabajando la maquinaria pesada, ya que el tránsito constante de camiones y las maniobras para colocar las últimas piedras suponían un riesgo para los bañistas.

Concluidos esos trabajos y recepcionada oficialmente la actuación este viernes, desaparecen las restricciones y los dos arenales vuelven a estar plenamente disponibles para el uso público.

Comienza ahora la reparación de los caminos

Aunque la regeneración de las playas ya ha finalizado, la empresa adjudicataria continuará trabajando durante los próximos días para reparar los daños ocasionados por el intenso tráfico de vehículos pesados. Miles de toneladas de piedra procedentes de la cantera de Xeraco han sido transportadas durante los últimos meses hasta Cullera para construir los espigones, un trasiego continuo de camiones de gran tonelaje que ha deteriorado distintos caminos y viales utilizados para acceder a la zona de obras.

De hecho, durante la jornada del jueves ya comenzaron los primeros trabajos de reparación mediante el parcheo de algunos de los baches de mayor tamaño, una actuación que continuará hasta devolver estas vías a su estado anterior. La reparación de los caminos constituye la última fase de una intervención que ha requerido una importante logística y un constante movimiento de maquinaria pesada tanto en los accesos como en el propio frente marítimo.

Un litoral más preparado frente a los temporales

La finalización de las obras supone un paso decisivo para reforzar la protección del litoral sur de Cullera, una zona especialmente castigada durante los últimos años por los temporales marítimos y la continua regresión de la línea de costa.

Además de recuperar una mayor superficie de arena, la actuación permitirá favorecer la consolidación del nuevo cordón dunar y mejorar la capacidad de las playas para retener los sedimentos aportados, reduciendo así el impacto de futuros episodios de fuerte oleaje.