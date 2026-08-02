La banda de San Clemente de la Mancha gana el certamen de música de cine de Cullera

La Agrupación Musical San Clemente de la Mancha se ha proclamado vencedora del XVI Certamen Nacional de Bandas de Música de Cine "Memorial Rafael Talens Pelló", celebrado en Cullera, tras imponerse con una puntuación de 433,5 puntos otorgada por el jurado.

La banda ganadora durante la interpretación. / Levante-EMV

La banda manchega ha completado una brillante actuación que, además del primer premio del certamen, le permitió hacerse también con el galardón al mejor pasodoble, confirmándose como la gran protagonista de una edición que ha vuelto a reunir en Cullera a algunas de las mejores formaciones musicales especializadas en repertorio cinematográfico.

La Asociación Banda de Música de Alcázar de San Juan (Ciudad Real) ha obtenido la segunda posición con 385 puntos, mientras que el Patronato Escuela Banda Juvenil de Música de Firgas (Gran Canaria) finalizaba en tercer lugar con 339 puntos, completando un podio de gran nivel artístico.

La clausura del certamen ha corrido a cargo de la Banda Joven de la Sociedad Ateneo Musical de Cullera, dirigida por Dunia Pérez, que ha puesto el broche final a una intensa jornada musical con una actuación muy aplaudida por el público asistente.

Desfile suspendido por la lluvia

La presente edición ha estado condicionada por las inclemencias meteorológicas. La lluvia del sábado ha obligado a la organización a suspender el tradicional desfile de bandas, uno de los actos más emblemáticos del certamen, aunque esta circunstancia no ha impedido el normal desarrollo del concurso ni el elevado nivel interpretativo de las bandas participantes. Debido a las inclemencias meteorológicas el certamen se ha tenido que celebrar en el auditorio municipal.

Detlla de los músicos durante la actuación. / Levante-EMV

El Certamen Nacional de Bandas de Música de Cine "Memorial Rafael Talens Pelló" se ha consolidado como una de las citas musicales más singulares del panorama bandístico español, al estar dedicado exclusivamente a la música de cine y rendir homenaje al compositor cullerense Rafael Talens Pelló.

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A pesar de las adversas condiciones meteorológicas, Cullera ha vuelto a convertirse durante esta jornada en un referente para los aficionados a la música de banda, acogiendo una nueva edición de un certamen que continúa creciendo en prestigio y participación y que sitúa a la ciudad como uno de los principales escenarios para la interpretación de grandes bandas sonoras.