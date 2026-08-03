El Alzira abandona la élite del tenis de mesa español por falta de patrocinios

El Hortitec Alzira Tenis Taula no jugará en Superdivisión la próxima temporada. La falta de un patrocinador principal ha obligado al club alzireño a renunciar a la máxima categoría del tenis de mesa en la que ha estado durante cinco temporadas y ha jugado dos veces competición europea. “Hemos escrito a todas las empresas alzireñas y nos hemos puesto en contacto con la asociación empresarial para crear un multipatrocinio bajo el lema Alzira, ciudad industrial o ciudad de inversión pero hemos obtenido el silencio por respuesta”, indicó el director deportivo del club, José María Guillot.

Durante cinco años, el Alzira TT ha tenido el apoyo de una empresa de fuera de Alzira al igual que los clubes de fútbol sala, fútbol, baloncesto, balonmano o natación. La algemesinese Hortitec se ha visto obligada a dejar el patrocinio tras la crisis económica que le supuso la dana y pese a la cual aún ha ayudado dos temporadas. Sin poder estar ni en Super ni en División de Honor, los apoyos económicos de la Generalitat y la conselleria también decaen por lo que la provincia de València deja de estar presente en las máximas categorías. Ahora es el Alicante TM el que ostenta la representatividad en la Comunitat Valenciana. “Con 25.000 € podíamos haber seguido compitiendo, con dificultades como estos años porque el tenis de mesa de élite es mucho más complicado que hace un lustro”, explicaba Guillot. “Con una cantidad mayor podíamos estar aspirando a jugar en Europa”.

El club ha sido foco de atracción de las mejores promesas de la Comunitat que han estado jugando tanto en División de Honor como en Superdivisión. Además, se ha creado una escuela que ha generado equipos que han ido subiendo desde las últimas categorías. Los veteranos también siguen siendo un referente tanto en su categoría como a nivel absoluto. La próxima temporada el equipo referente estará en la cuarta categoría española, la llamada Segunda Nacional donde este año el Hortitec B se ha quedado a un punto del play-off que al final sí disputó ocupando la plaza del Dama d’Elx. En la siguiente categoría, la Superautonómica, ha habido dos equipos que ambos han finalizado cuartos. En Segunda Autonómica, el equipo E se proclamó subcampeón de liga y jugó el play-off de ascenso. Aunque fue eliminado por el campeón, podría obtener una plaza en Primera Autonómica. El F quedó octavo.

En el último campeonato de España de base, Ricard y Joel Ribelles lograron la medalla de bronce por equipos, en dobles llegaron a cuartos de final al igual que Dani Aghajanian en dobles mixtos y Ricard fue quinto a nivel individual.

En el circuito de veteranos Ximo Martínez y Salva Hidalgo quedaron campeón y subcampeón +70 y Rubén Santana, subcampeón +40 seguido por Natanael Valencia.

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El principal estandarte del club, José Carlos Guillot, tras quedar subcampeón del torneo Iberoamericano con la Selección Española, participó en el World Tennis Table Feeder en Asunción (Paraguay) y alcanzó los octavos de final individual y los cuartos en dobles mixtos. El “Xiquet de Patraix” seguirá jugando la próxima temporada en el tenis de mesa italiano tras el ascenso conseguido a la Serie B con el Aragon Spartans de Vasto.