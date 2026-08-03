El Hospital de la Ribera atiende a más de 100 pacientes graves en su unidad de seguimiento post-UCI

Un centenar de visitas han sido las que durante los seis primeros meses de este año se han registrado en las consultas post-UCI del Hospital Universitario de la Ribera. Estas consultas ofrecen un seguimiento integral a pacientes que han superado una enfermedad grave después de su ingreso en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

La iniciativa, impulsada por la Comisión Humaniza-UCI del Departamento de Salud de la Ribera nació en 2024 “para detectar de manera precoz el denominado síndrome de post-UCI, un conjunto de secuelas físicas, cognitivas y psicológicas que pueden aparecer después de un ingreso prolongado en cuidados intensivos, aseguran desde el gabinete de prensa de La Conselleria de Sanidad.

Las visitas post-UCI asimismo forman parte de la estrategia de humanización impulsada por la Comisión HUMANITZA-UCI, que desde 2019 desarrolla iniciativas para mejorar la atención a pacientes y familiares. Además, la Comisión ha incorporado el diario de UCI, una herramienta destinada a recoger vivencias y acontecimientos durante el ingreso para favorecer la recuperación emocional y ayudar a reconstruir la experiencia vivida.

La consulta está atendida por un médico y una enfermera de UCI, ambos integrantes de la Comisión Humanitza-UCI. Las visitas pueden prolongarse hasta 90 minutos, ya que incluyen una evaluación exhaustiva mediante escalas, cuestionarios y herramientas validadas para identificar alteraciones funcionales, cognitivas o emocionales susceptibles de tratamiento.

Recibir el alta médica de la UCI no significa estar completamente recuperado, así lo explica la supervisora de Enfermería de la UCI del Hospital Universitario La Ribera, Beatriz Salvador: “cada vez sobreviven más pacientes a enfermedades graves, pero el alta de la UCI no significa que hayan acabado de recuperarse”.

"El alta de la UCI no significa que hayan acabado de recuperarse" Beatriz Salvador — Supervisora de Enfermería de la UCI del Hospital Universitario La Ribera

Además de la valoración clínica, este servicio actúa como eje coordinador entre los distintos profesionales implicados en la recuperación del paciente crítico, facilitando la derivación a especialidades como Rehabilitación, Logopedia, Neumología, Salud Mental, Nutrición o Trabajo Social. Se trata de un “abordaje multidisciplinario que permite optimizar la recuperación funcional, mejorar la calidad de vida y la reinserción del paciente a su vida familiar, social y familiar”, según explica la responsable de Cuidados Intensivos.

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Esta actividad puesta en marcha en 2024, cuando se realizaron 191 consultas y que en el primer semestre de 2026 ya lleva 101, presta atención no solo a la personas que están enfermas sino también a los familiares y cuidadores principales que a menudo afrontan una importante carga emocional tras un ingreso prolongado en UCI. Durante el seguimiento reciben información, orientación y acompañamiento para comprender la evolución del paciente y afrontar esta etapa con mayor seguridad.