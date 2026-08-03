Cullera revive el mítico "pelotazo" playero con el reparto de 2.000 balones entre bañistas

La Asociación de Comerciantes y Empresarios de Cullera (ACECU) volvió a convertir este domingo las playas del municipio en un gran escenario festivo con la segunda edición de "El Pelotazo", una campaña que combina promoción comercial y homenaje a la memoria colectiva veraniega de la localidad.

A diferencia de las históricas avionetas que sobrevolaban la costa lanzando pelotas hace décadas, en esta ocasión el reparto se organizó mediante cinco camiones que fueron parando en distintos puntos de la costa cullerense. El recorrido arrancó a las 10:45 horas en la playa del Racó, junto al edificio Florazar II, continuó en la zona sur de San Antonio, frente al Arensol, y concluyó en el Oasis, donde la jornada se completó con animación y la ruleta de premios de ACECU.

Los veraneantes formaron largas colas para recoger las pelotas entregadas por ACECU en Cullera. / Joan Gimeno

Buena acogida entre vecinos y turistas

La expectación, ya elevada tras el éxito de la primera edición, se tradujo en una notable afluencia de público en cada parada. Familias enteras, niños y mayores, esperaron la llegada de los camiones para hacerse con sus pelotas, en las que figuran impresos el nombre y el logotipo de la asociación como reclamo publicitario del comercio local ante los miles de visitantes que llenan las playas de Cullera en verano. Una campaña que viene a recordar la década de los ochenta y de los noventa en la playa de Cullera donde las grandes empresas comerciales realizaban campañas promocionales e incluso tirando pelotas desde una avioneta, a realizar juegos en la misma arena en donde todo valía con tal de recoger algunos de los productos promocionales.

El reparto contó con la presencia de la presidenta de ACECU, Carolina Camós, junto a la concejala de Comercio, Sandra Sánchez Fullerat, que participó activamente junto a miembros de la junta directiva de la asociación. También acudieron los concejales Javier Cerveró y Álex Morales.

La iniciativa recuerda el reparto de pelotas en las playas y ha alcanzado gran expectación. / Joan Gimeno

Desde la asociación de comerciantes se agradeció públicamente el respaldo del Ayuntamiento de Cullera, que hace posible esta y otras iniciativas incluidas en la campaña comercial de verano, así como la colaboración de la Policía Local, cuyo apoyo logístico resultó clave para el buen desarrollo del recorrido por las diferentes playas del municipio

ACECU ya piensa en la próxima edición

Camós valoró de forma muy positiva la respuesta obtenida en esta segunda edición y avanzó que la entidad ya trabaja de cara al futuro: "Todavía no sabemos qué haremos el próximo año, pero después del éxito conseguido este verano, tenemos claro que tendremos que preparar algo que siga sorprendiendo, para seguir promocionando el comercio local de Cullera", afirmó la presidenta de los comerciantes cullerenses.