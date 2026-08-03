Guadassuar cierra la 24ª edición de su Curso de Música Antigua con más de un centenar de participantes

Guadassuar puso punto final este domingo, 2 de agosto, a la 24ª edición de su prestigioso Curso de Música Antigua. A lo largo de las jornadas de trabajo, más de un centenar de participantes procedentes de diversos puntos de la geografía peninsular se dieron cita en el municipio para profundizar en su formación musical e interpretar música antigua, denominación que engloba las composiciones redactadas con anterioridad al siglo XIX interpretadas con criterios y métricas históricas, empleando los instrumentos propios del periodo de elaboración de cada obra.

Uno de los recitales realizados durante el Curso de Música Antigua de Guadassuar. / Levante-EMV

Desde su nacimiento en el año 2003, el Curso de Música Antigua de Guadassuar se ha consolidado como un encuentro pedagógico e historicista de referencia dentro del panorama musical de la Comunitat Valenciana y del resto de España. A lo largo de sus más de dos décadas de trayectoria, esta cita anual ha destacado por promover el trabajo colectivo y el perfeccionamiento especializado, atrayendo tanto a estudiantes avanzados de conservatorio como a intérpretes experimentados que buscan profundizar en la praxis historicista. Su arraigo en la comarca de la Ribera Alta y el continuado rigor técnico de su propuesta académica han convertido a Guadassuar en un punto de encuentro indispensable para el estudio de los repertorios renacentista y barroco.

Diversidad de especialidades formativas

Durante esta edición, las actividades se articularon a través de diversas secciones y especialidades formativas. La sección de ministriles, conducida por los profesores Elies Hernandis y Francisco Rubio, centró sus interpretaciones de música renacentista en el uso de instrumentos de época como cornetos, sacabuches y serpentones. Por su parte, la Orquesta Barroca, bajo el liderazgo de la violinista italiana Olivia Centurioni, enfocó su repertorio en la música barroca de origen italiano y su difusión internacional, abordando piezas de compositores como Jiranek, Wassenaer o Avison. El Consort de Flautas, dirigido por el músico de Benifaió David Antich, ofreció una singular oportunidad para la práctica de conjunto con flautas de pico renacentistas y barrocas, mientras que el módulo de Canto de Cámara reunió a una agrupación coral de cerca de treinta voces dedicadas a la polifonía del Renacimiento. Asimismo, la docente Eva Narejos asumió la sección de Danza Antigua, dedicada en esta ocasión al repertorio coreográfico del Siglo de Oro, completándose el cuadro lectivo con clases magistrales de clavicémbalo impartidas por Ignasi Jordà y una conferencia monográfica sobre la métrica en el Orfeo de Monteverdi a cargo de Francisco Rubio.

Foto de grupo del Consort de Flautas, con David Antich, y Ministriles, con Elies Hernandis. / Alex G. Beltrán

Un año más, la convocatoria ha destacado "por la presencia de un claustro docente de acreditada trayectoria profesional en el ámbito de la interpretación histórica", factor clave para la "atracción de alumnado con una sólida preparación previa que busca iniciarse o perfeccionarse en estas técnicas", destacan desde La Dispersione, entidad encargada del Curso de Música Antigua.La Dispersione es una formación especializada que cuenta con 27 años de recorrido. Durante el presente año ha colaborado en concierto con el Coro de la Generalitat y prepara el lanzamiento de su octavo trabajo discográfico. El curso ha dispuesto del patrocinio de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Guadassuar y del Institut Valencià de Cultura (IVC), junto a la colaboración activa de la Sociedad Musical de Guadassuar.