El hallazgo de una extensa pradera de posidonia en el Brosquil evidencia la alta calidad ambiental de las aguas de Cullera
Las campañas de prospección desarrolladas por la Asociación para la Recuperación y Conservación de la Arqueología en el Mar en colaboración con el ayuntamiento continuarán en los próximos meses para delimitar la extensión real del ecosistema y garantizar su conservación
Cullera suma un nuevo valor a su patrimonio natural. Una extensa pradera de posidonia oceánica ha sido localizada frente a la costa del municipio durante una campaña de prospección submarina desarrollada por la Asociación para la Recuperación y Conservación de la Arqueología en el Mar (ARCAM) en colaboración con el Ayuntamiento de Cullera.
El hallazgo, considerado de gran importancia medioambiental, se ha producido a aproximadamente un kilómetro de la playa del Brosquil, entre los seis y los nueve metros de profundidad. Los equipos de buceadores realizaron cuatro inmersiones en la zona y confirmaron la presencia de numerosos bancos de posidonia, que fueron georreferenciados para facilitar su seguimiento y futura protección.
Las primeras observaciones apuntan a que los distintos puntos localizados no son aislados, sino que forman parte de una pradera continua de dimensiones muy superiores a las detectadas inicialmente, lo que convierte este descubrimiento en uno de los más relevantes realizados en los últimos años sobre el fondo marino del litoral cullerense.
La importancia de esta planta marina va mucho más allá de su valor paisajístico. La posidonia oceánica está considerada uno de los ecosistemas más valiosos del Mediterráneo y su presencia constituye uno de los principales indicadores de la calidad de las aguas, ya que únicamente puede desarrollarse en entornos con unas condiciones ambientales óptimas.
Además de generar grandes cantidades de oxígeno, estas praderas actúan como importantes sumideros de carbono, contribuyendo a reducir los efectos del cambio climático. También desempeñan un papel esencial en la conservación de la biodiversidad al servir de refugio, zona de alimentación y reproducción para centenares de especies de peces, moluscos y otros organismos marinos.
Valor ecológico del litoral
El descubrimiento refuerza el valor ecológico del litoral de Cullera y pone de manifiesto el buen estado de conservación de una parte de su fondo marino, un aspecto especialmente significativo en un tramo de costa sometido a una intensa actividad turística y pesquera.
Tras esta primera localización, ARCAM y el Ayuntamiento de Cullera continuarán las campañas de prospección para delimitar la extensión real de la pradera, ampliar el conocimiento científico sobre este ecosistema y avanzar en su conservación, con el objetivo de proteger uno de los espacios naturales submarinos de mayor valor ambiental del municipio.
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