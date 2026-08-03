Hugo Giner, el tercer futbolista de la Ribera que logra un puesto en el Real Madrid

Otro talento de la Ribera se suma al proyecto blanco tras el fichaje la pasada semana del valenciano Carlos Espí por el Real Madrid. Se trata de Hugo Giner, natural de Carcaixent, que se incorpora a Valdebebas para continuar su formación futbolística en la cantera madridista.

Con apenas 17 años, este futbolista valenciano, formado en la academia del Valencia C.F., pone rumbo a la capital para incorporarse al Real Madrid. La alcaldesa de Carcaixent, Carolina Almiñana, ha celebrado el anuncio en redes sociales, donde ha destacado que se trata de “un nuevo paso en su prometedora trayectoria deportiva”. También le ha trasladado su enhorabuena y ha subrayado el orgullo que supone para el municipio contar con jóvenes como él, capaces de llevar el nombre de Carcaixent allá donde van.

El contrato de Hugo Giner con el Valencia C.F. estaba vigente hasta julio de 2027, por lo que el club valenciano se ha puesto de acuerdo con el conjunto madridista para acordar el traslado del futbolista lateral izquierdo de la generación 2009. El joven futbolista firma ahora un compromiso por tres temporadas, hasta junio de 2029, y se integrará en el Real Madrid B de la Liga Nacional Juvenil.

Derechos sobre su evolución

El Valencia ha mantenido ciertos derechos futuros sobre la posible evolución del jugador, una práctica que se ha convertido en habitual en los movimientos entre canteras para asegurar beneficios en caso de que el futbolista prospere.

Tras una década en Paterna, Hugo Giner se despide del club que lo ha visto crecer como jugador. Su progreso como futbolista lo ha llevado no solo a ser capitán de su generación, sino también a ser convocado por la selección española sub-16. No obstante, en los últimos meses, el panorama ha cambiado. El lateral izquierdo ha empezado a ver que su crecimiento se complicaba, porque en su posición la Academia estaba impulsando a dos jóvenes que avanzaban con fuerza y le restaban espacio.

Otras dos jóvenes promesas de la Ribera ya se han inscrito en los últmos años dentro del cuadro blanco: Carlos Espí, natural de Tavernes de la Valldigna pero vinculado a la UD Alzira, ha sido fichado esta semana pasada por el club madridista, y Joan Martínez, natural de Alginet, que desde junio del 2023 forma parte del conjunto madrileño, como ha publicado Levante-EMV. En el caso de Espí, hasta el pasado viernes ha jugado en primera división en el Levante UD tras pertenecer durante dos temporadas a las filas de la UD Alzira, mientras que Martínez, natural de Alginet, jugaba en el mismo club aunque en tercera división.

La trayectoria previa de Carlos Espí en la UD Alzira en etapa juvenil durante dos temporadas ha propiciado que el club ribereño —que apostó por él antes de su salto al fútbol profesional y se reservó un 10% de una futura venta—, haya hecho efectiva esta cláusula que ahora se activa tras su fichaje por el Real Madrid.

Por otro lado, cabe recordar la figura del tercer ribereño en el club blanco: Manuel Sanchís Martínez (Manolo Sanchís padre), que nació en Alberic y fue un destacado defensa que jugó en el Real Madrid, donde ganó la Copa de Europa de 1966 y varias Ligas. Es padre del también famoso defensa madridista Manolo Sanchís Hontiyuelo (miembro de la 'Quinta del Buitre').