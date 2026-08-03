La Ribera capta el 12 % de las subvenciones del Consell para la mejora de los parques empresariales

Las áreas industriales de la Ribera han obtenido un total de 69.758,22 euros en subvenciones directas para realizar trabajos para potenciar la digitalización, la seguridad y la eficiencia energética, sobre una inversión subvencionable aprobada de 113.640,60 euros. En la Ribera Alta, las entidades beneficiarias suman 44.313,22 euros de ayuda para cuatro proyectos que movilizan 69.690,60 euros. En concreto, en esta comarca han recibido financiación la EGM Parque Empresarial El Pla de Alzira, con una subvención de 14.213,22 euros para un gasto aprobado de 17.090,60 euros; la EGM Cotes de Algemesí, con 10.800 euros concedidos sobre un presupuesto de 20.800,00 euros; la Agrupació Empresarial d'Algemesí (Empal), con 13.700 euros de ayuda para un gasto de 21.200,00 euros; y la Asociación La Creu de l'Alcúdia, que percibirá 5.600 euros para un proyecto de 10.600,00 euros.

Por su parte, la Ribera Baixa ha captado 25.445 euros en ayudas sobre un gasto aprobado de 43.950,00 euros a través de dos entidades: la EGM Juan Carlos I de Almussafes, beneficiaria de 19.595 euros sobre un gasto de 33.450,00 euros, y la EGM Jaume I de Albalat de la Ribera, con 5.850 euros de subvención para un importe de 10.500,00 euros, de acuerdo con la resolución publicada en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

Dos proyectos descartados

Existen otros dos expedientes que no han conseguido ayuda y han resultado desestimadas. Se trata de la propuesta formulada por la EGM Partida Materna de Alzira, en la Ribera Alta, y la presentada por la EGM Norte de Almussafes, en la Ribera Baixa. En ambos casos, el motivo formal fijado en la resolución de la Dirección General de Industria ha sido la falta de cumplimiento del requisito de presupuesto mínimo, al no alcanzar el proyecto presentado el umbral de 10.000 euros exigido en las bases reguladoras de la convocatoria.

Todas estas adjudicaciones y desestimaciones se inscriben dentro de la resolución del programa INENT2 para el ejercicio 2026, una línea de ayudas gestionada por la Conselleria de Industria, Turismo, Innovación y Comercio de la Generalitat Valenciana destinada a apoyar a las entidades gestoras de áreas industriales que impulsan la modernización, la profesionalización y la mejora de la gestión de estos espacios. La convocatoria actual ha contado con un presupuesto definitivo de 587.276,18 euros, tras haberse incrementado la partida inicial en un 35 % con un crédito adicional de 153.276,18 euros para atender un mayor volumen de iniciativas. En el conjunto de la Comunitat Valenciana, el programa ha financiado a un total de 42 entidades y asociaciones empresariales —repartidas en 21 proyectos en la provincia de Valencia, 12 en Alicante y 9 en Castellón—, lo que permitirá canalizar una inversión total cercana al millón de euros orientada a proyectos de transformación digital, seguridad industrial, sostenibilidad y eficiencia energética.