Éxito de asistencia en el concierto del centenario de la SAM de Benifaió

Benifaió está de celebración por el centenario de su Sociedad Artística Musical (SAM), que este domingo celebró uno de los momentos más destacados de las celebraciones de su siglo de historia. El patio del colegio Santa Bàrbara acogió a cientos de vecinos y aficionados a la música que no quisieron perderse la celebración. Entre ellos contó con asistentes de excepción, como fueron los ex presidentes, ex directores, Musas y Damas de la Música que a lo largo de los cien años de historia de la entidad han formado parte de la sociedad.

El acto reunió además a las músicos de cinco generaciones, que han formado parte de la agrupación a lo largo de un siglo de existencia, todos fueron protagonistas de una historia colectiva que ha convertido a la música en una de las señas de identidad de Benifaió, y que participaron en la ceremonia que rindió homenaje a todas las personas que han contribuido a la trayectoria de la entidad desde su formación en 1963.

Todos los asistentes al acto de homenaje del domingo por el centenario de la Sociedad Artística Musical de Benifaió. / Levante-EMV

Uno de los momentos más emotivos de la velada fue la entrega de la medalla de oro de la Federación de Sociedades Musicales de la Comunitat Valenciana (FSMCV) a la Societat Artística Musical de Benifaió. Esta distinción, como señalan desde la entidad musical “supone uno de los máximos reconocimientos que concede la federación y pone en valor la labor cultural, educativa y social desarrollada por la nuestra sociedad durante sus cien años de existencia”, un acto que para la sociedad ha significado “un homenaje a todas las generaciones que han construido la historia de la SAM de Benifaió así como una oportunidad que tuvimos para agradecer el esfuerzo y compromiso de músicos, directivos, profesorado, alumnado, colaboradores y familias que han hecho posible alcanzar este centenario”.

El acto contó con la presencia de la corporación municipal del Ayuntamiento de Benifaió. La alcaldesa Marta Ortiz destacó en su discurso “que la música es la lengua universal de la humanidad, no entiende de palabras, no entiende de ideologías, la música es un sentimiento y como tal vosotros, los que habéis estado y estáis en la SAM habéis sabido hacer del sentimiento musical una forma de vida en nuestro municipio”. Desde el ayuntamiento se hizo entrega a la sociedad musical de una placa conmemorativa ante esta efeméride.

Este acto, junto al que tendrá lugar durante las fiestas de Santa Cecilia el próximo mes de noviembre, constituye parte del repertorio de conciertos más significativos para celebrar los cien años de vida de esta sociedad.