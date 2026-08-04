Cullera renueva la tradición de los Benissants con la bendición de los campos y las cosechas

Cullera volvió a rendir homenaje este domingo a los Benissants Abdón y Senén, patronos de los agricultores valencianos, con la tradicional romería hasta la Ermita dels Sants de la Pedra, una celebración centenaria que mantiene intacto su profundo arraigo en el municipio y su estrecha vinculación con el mundo agrícola.

La romería partió a las 20 horas desde la Parroquia de la Sang, desde donde los participantes acompañaron las imágenes de los Benissants hasta la ermita, siguiendo un recorrido que cada verano reúne a vecinos y devotos para preservar una de las tradiciones más emblemáticas de Cullera.

La tradicional romería dels Benissants congrega a numeros participantes. / Joan Gimeno

Una vez en la ermita tuvo lugar la liturgia dedicada a los Sants de la Pedra, seguida del tradicional Canto de los Gozos y de uno de los actos más significativos de la jornada: la bendición de los campos y de las cosechas de Cullera, una ceremonia que simboliza la protección que, desde hace siglos, los agricultores encomiendan a Abdón y Senén frente a las tormentas, el granizo y otros fenómenos meteorológicos que pueden poner en riesgo la campaña agrícola.

La celebración adquiere un significado especial en una ciudad estrechamente ligada al cultivo del arroz. En estas fechas, cuando los arrozales atraviesan una fase decisiva de su desarrollo, la bendición representa una antigua petición para que las tormentas respeten los campos y permitan recoger una buena cosecha.

Los tradicionales gozos que se interpretan durante la ceremonia recuerdan precisamente esa protección sobre los cultivos, invocando a los Benissants para que preserven los frutos de la tierra y acompañen a los agricultores en su trabajo.

La jornada concluyó con una merienda popular entre los asistentes, poniendo el broche final a una celebración que combina devoción, patrimonio y tradición agrícola.

Las festeras de los Benissants 2026, Chelo Martínez Orengo y Susi Félix Piris, recibieron el reconocimiento por su dedicación. / Joan Gimeno

Las festeras de los Benissants 2026, Chelo Martínez Orengo y Susi Félix Piris, recibieron el reconocimiento de los asistentes por su dedicación e implicación en la organización de unos actos que contribuyen a mantener viva una de las manifestaciones religiosas y culturales con mayor arraigo en Cullera.

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Con esta romería, Cullera vuelve a reafirmar su compromiso con una tradición que trasciende el ámbito religioso para convertirse en un homenaje al campo, a los agricultores y a un legado transmitido de generación en generación.