La diputación trabaja en un nuevo acceso al Hospital de la Ribera desde la CV-510 para dar continuidad a la entrada de urgencias

La Diputación de Valencia ha formalizado la inversión de 1,3 millones de euros para resolver los problemas de tráfico y los atascos que se producen en los accesos al Hospital Universitario de la Ribera en Alzira y que incluye la creación de un nuevo acceso directo desde la carretera de Corbera (CV-510). La Junta de Gobierno de la corporación provincial ha aprobado la concesión de una subvención directa de 1.307.816 euros al Ayuntamiento de Alzira, que será la administración encargada de redactar el proyecto, tramitar los terrenos necesarios y ejecutar las obras de ampliación del conocido como Camí de la Perrera. Con este paso se cumple el compromiso asumido en junio del año pasado por el presidente de la Diputación, Vicent Mompó, durante la reunión mantenida en el Palau de Batlia con el alcalde de Alzira, Alfons Domínguez, y la gerente del departamento sanitario, Rosabel Ribes, según informan en un comunicado.

Mompó ha remarcado la importancia de esta inversión y ha señalado que “hace poco más de un año nos comprometimos a colaborar para resolver un problema que afecta directamente a miles de personas y hoy ese compromiso se convierte en una inversión concreta de 1,3 millones de euros”. El presidente de la diputación ha recordado que se trata de “una infraestructura que no se puede demorar más” por el carácter prioritario de la obra: “Hablamos del acceso a un hospital y, especialmente, a su servicio de Urgencias, donde la seguridad, la rapidez y la facilidad para llegar pueden ser vitales para las personas usuarias”.

En la actualidad, el acceso sur al hospital y a la zona de Urgencias se realiza a través de un tramo de 460 metros del Camí de la Perrera, comprendido entre la rotonda de la carretera CV-510 y el recinto sanitario. En este vial, que dispone de un ancho de calzada de apenas nueve metros, conviven la circulación en ambos sentidos, el estacionamiento de vehículos y el paso de los peatones. Según la memoria técnica municipal, estas dimensiones son insuficientes para asumir el gran volumen de tráfico diario, lo que genera retenciones y congestión, sobre todo en las horas punta y durante las emergencias sanitarias.

La ampliación del Camí de la Perrera forma parte de una estrategia integral más amplia impulsada por la Diputación de Valencia para remodelar por completo las comunicaciones con el recinto hospitalario. Dentro de esta planificación, el área provincial de Carreteras avanza actualmente en el Estudio de Planeamiento Viario para construir una nueva entrada independiente directamente desde la CV-510, que rodeará el recinto sanitario para crear un segundo punto de entrada y salida y redistribuir de forma equilibrada los flujos de tráfico. De manera paralela, los técnicos provinciales están diseñando la prolongación del itinerario ciclista hasta la puerta del hospital, dando continuidad al carril bici del Ayuntamiento de Alzira para fomentar una movilidad más sostenible y segura en todo el entorno.

Plazo de 24 meses

La intervención planificada en el Camí de la Perrera permitirá ensanchar la plataforma de la carretera, renovar por completo el firme y construir aceras accesibles a ambos lados. Asimismo, se habilitarán zonas de aparcamiento lateral, espacios de estacionamiento reservado para ambulancias y vehículos de urgencias, y se renovarán la señalización, las redes de servicios y el alumbrado público, que pasará a contar con tecnología LED eficiente. La actuación también incluye la plantación de arbolado y jardinería en los tramos peatonales. El Ayuntamiento de Alzira prevé un plazo total de 24 meses para el desarrollo global del proyecto, periodo que abarca la redacción del texto técnico, la adquisición de terrenos, la licitación y la ejecución material de los trabajos.

Por su parte, la vicepresidenta segunda de la Diputación y responsable del área de Carreteras, Reme Mazzolari, ha puesto el foco en la vertiente social y sanitaria de la obra, manifestando que “mejorar una carretera siempre significa mejorar la movilidad y la seguridad, pero en este caso existe un componente añadido porque hablamos de facilitar el acceso a un servicio sanitario esencial y de favorecer también el desplazamiento de ambulancias y otros vehículos de emergencia”.