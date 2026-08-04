El frenazo de los servicios eleva el paro en 515 personas en julio en la Ribera

El desempleo volvió a aumentar durante el mes de julio en este 2026 en la Ribera, alcanzando un total de 15.629 personas registradas en las oficinas públicas de empleo. Esta cifra representa un incremento mensual de 515 desempleados con respecto al mes de junio, lo que supone un ascenso del 3,41 %. El repunte confirma la tendencia observada en los meses previos, en los que el ritmo de reducción del paro mostraba claras señales de frenazo y resistencia a seguir bajando en la comarca. Este incremento estival podría estar vinculado a la regularización, tal y como apuntan los sindicatos. En la comparativa interanual, no obstante, refleja una ligera mejora, con 159 parados menos que en julio de 2025, lo que representa una disminución del 1,01 %.

Por sectores de actividad, el aumento del desempleo en julio afectó principalmente al sector servicios, que registró 367 personas en desempleo más que el mes anterior, hasta alcanzar las 10.375. El colectivo de personas sin actividad económica previa sumó 108 inscritos más, situándose en 1.583. La industria incrementó su desempleo en 25 personas, llegando a los 2.129 parados, mientras que la construcción sumó 23 parados hasta los 937. La agricultura fue el único sector que logró reducir sus datos de desempleo en julio, con 8 personas menos registradas, cerrando el mes en 605 desempleados.

En la distribución por géneros, el incremento del desempleo afectó tanto a hombres como a mujeres. El número de mujeres sin empleo creció en 260 personas en un mes hasta situarse en 9.777, mientras que el desempleo masculino subió en 255 personas, sumando un total de 5.852 inscritos. El comportamiento por municipios reflejó igualmente esta subida. Alzira encabezó el aumento en términos absolutos al sumar 121 desempleados más, situando su cifra total en 2.714. En Algemesí el desempleo subió en 50 personas hasta los 1.403; en Carcaixent y Almussafes ascendió en 43 personas en ambos casos (hasta los 1.186 y 357 desempleados, respectivamente); y en Carlet creció en 34 personas hasta registrar 917 parados.

Menos contratos que en 2025

En lo que respecta a la contratación, durante el mes de julio se formalizaron 9.445 contratos en la Ribera, lo que supone un descenso del 5,38 % en comparación con el mismo mes del año anterior (537 contratos menos). Por géneros, 4.248 contratos correspondieron a mujeres (44,98 %) y 5.197 a hombres (55,02 %). La contratación indefinida se situó en 3.813 contratos, representando el 40,37 % del total formalizado. Por su parte, los contratos temporales sumaron 5.576 firmas (59,04 %). Además, tanto en la modalidad indefinida como en la temporal, el 54,31 % de las contrataciones fueron a jornada completa y el 45,69 % a tiempo parcial.

Ante estas cifras, el secretario general comarcal de UGT-PV, Eduard Gómez, constata que “en julio sigue aumentando el paro, como es habitual en este mes, pero siguen habiendo menos parados que en el mismo mes del año pasado, dinámica que se lleva arrastrando desde el 2008 por tanto cada vez hay menos parados”. Asimismo, subraya que “los contratos indefinidos mantienen un peso importante, suponiendo el 40’37% del total de contratos firmados en julio, un porcentaje muy superior al que representaban antes de la reforma laboral”.

Para afrontar la coyuntura actual, el dirigente sindical señaló que “debemos estar alerta y relanzar la economía de la comarca, para ello es necesario impulsar las reformas pendientes y avanzar hacia un modelo productivo basado en el empleo de calidad, mejores salarios, una mayor productividad y una reducción de la jornada”. En esta misma línea, Gómez concluyó que “la consolidación de un mercado de trabajo de mayor calidad exige también avanzar en aquellas reformas dirigidas a reforzar la protección de las personas trabajadoras”. En este sentido, dice, “resulta prioritario abordar la regulación del despido para garantizar una protección efectiva frente al despido improcedente, adecuando la normativa española a los estándares de la Carta Social Europea, que exigen una reparación adecuada para las personas afectadas”.