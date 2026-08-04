L'Alcúdia reabrirá el Àgora Jove con una nueva zona exterior de sombra y más seguridad dos años después de la dana

El Ayuntamiento de l'Alcúdia ultima este verano los trabajos de reparación y acondicionamiento del edificio Àgora Jove, cuya reapertura está prevista para la segunda quincena de septiembre. Esta vuelta a la actividad se producirá casi dos años después de las graves inundaciones provocadas por la dana del 29 de octubre de 2024, que anegaron la planta baja de la instalación con niveles de agua y barro que alcanzaron hasta 1,20 metros de altura.

El Àgora Jove, ubicado en la calle Ismael Tomás Alacreu del Polígono Industrial La Creu, cuenta con más de 1.000 metros cuadrados de superficie construida y posee una destacada trayectoria en el municipio. Antes del suceso, la instalación funcionaba como el principal contenedor cultural y punto de encuentro de los jóvenes y de la red asociativa de l'Alcúdia. A lo largo de sus años de funcionamiento, el centro albergó una programación continuada de actividades socioculturales, talleres y eventos, además de ofrecer locales de ensayo para grupos musicales y entidades locales.

Los trabajos de limpieza y desinfección de la planta baja han sido muy importantes tras la dana. / Levante-EMV

Para devolver el inmueble a su estado operativo y adaptarlo a los nuevos requerimientos, el proyecto contempla una actuación integral. Según explican fuentes municipales, una de las principales labores ha sido la limpieza y desinfección general de la parcela y de los 864 metros cuadrados de la planta baja, del todo necesaria debido a la gran acumulación de suciedad provocada por la inundación, compuesta por lodos, fangos y cañas.

Asimismo, al tratarse de un edificio de pública concurrencia será necesaria una revisión por parte de un Organismo de Certificación Administrativa (OCA) sobre la totalidad de las instalaciones. Estas entidades externas autorizadas de control se encargan de supervisar y verificar el correcto estado y funcionamiento de todos los equipos antes de la puesta en marcha definitiva del edificio.

Entre las principales novedades que presentará el Àgora Jove destaca la transformación del espacio exterior libre. En esta parcela se van a instalar dos estructuras de toldos vela de tejido técnico de 30 metros cuadrados cada una, que suman un total de 60 metros cuadrados de protección solar. Esta mejora permitirá disponer de un área acondicionada al aire libre para acoger talleres, actos y eventos. Asimismo, la zona ajardinada se reforzará con la plantación de 15 nuevos árboles de hoja perenne para aumentar la sombra natural. Con el fin de prevenir daños en futuros episodios de lluvias torrenciales, el nuevo mobiliario urbano exterior, como bancos y papeleras, quedará fijado al suelo mediante un sistema de anclaje químico con resina viniléster.

La dana del 29 de octubre de 2024 ocasionó grandes desperfectos en esta instalación municipal. / Levante-EMV

En el interior de la edificación, las obras abarcan el repintado completo de paramentos, la reparación de la cubierta, la renovación del vallado perimetral y la sustitución de las redes técnicas afectadas por la humedad. Entre ellas figuran el reemplazo de cuadros y cableado eléctrico, la instalación de un nuevo grupo electrógeno de 11 KVA, la renovación del motor del montacargas y del grupo de presión contra incendios, además del desatasco con agua a presión de la red de colectores. También se sustituirá el mobiliario de los vestuarios y del área de bar, y se repararán la carpintería interior y exterior.

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Las obras cuentan con una financiación del 100 % por parte del Ministerio de Juventud e Infancia del Gobierno de España por un importe de 225.361,62 euros. La empresa adjudicataria, FREMOJAN, S.L., comenzó los trabajos a mediados de mayo con un plazo de ejecución de cuatro meses, por lo que las previsiones del ayuntamiento sitúan la puesta a punto del edificio para la segunda quincena de septiembre.